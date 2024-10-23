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雄獅旅遊黃刀鎮賞極光 團型客製化早鳥優惠

洛杉磯訊

世界上有一個地方被譽為北極光觀賞的絕佳勝地，這裡全年都有極高機率可以目睹極光的壯麗景象。它位於加拿大西北部，靠近北極圈，名為黃刀鎮(Yellowknife)。這座小城因為人口稀少、光害低，加上經常晴朗的夜空，使其成為觀賞極光的理想之地。NASA表示，黃刀鎮一年中大約有250個夜晚可以看到極光，這意味著每年2/3的日子都能目睹這一壯觀奇景，堪稱全球極光觀賞之冠。

2024年至2025年，正值太陽活動的高峰期，極光出現的頻率將顯著提升，是極光愛好者的黃金時段。雄獅旅遊為此特別推出「黃刀 ‧ 極光系列團」，根據不同需求設計了經典、尊爵、旗艦等團型，並推出10月感恩季的雙重早鳥優惠，讓旅客以最優惠的價格與親友一同踏上極光之旅。

雙重優惠：1.早鳥優惠：10月31日前報名黃刀鎮系列行程，立減80元。2.感恩節特惠：溫哥華往返黃刀鎮的加航機票，含一件托運行李，優惠價680元起。

黃刀鎮位於大奴湖(Great Slave Lake)北岸，是加拿大最北端的城市之一，享有「極光之都」的美譽。儘管不在北極圈內，但黃刀鎮正好位於極光橢圓帶(Aurora Oval)之中，因而極光出現的機率大大提高。這裡的極光觀賞方式多樣，從在傳統原住民木屋內欣賞極光並聆聽音樂（見圖），到在湖邊別墅透過大型窗戶享受奢華體驗，每一刻都令人難忘。這裡的夜空經常被壯麗的極光所點亮，特別是在每年的秋冬季節，極光爆發的頻率和亮度都達到最佳狀態。

詳情可撥打雄獅旅遊美國分公司電話：626-620-1686，或訪問官網：https://www.liontravel.us/C/tw/home。

加拿大 原住民 機票

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