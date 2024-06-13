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杉釦富遠紅外線足浴桶 周末試用享優惠

洛杉磯訊

父親節即將來臨，由於先前的母親節試用活動受好評，杉釦富遠紅外線足浴桶公司，特別於6/15, 16（周六、周日）於工業市15438 Valley Blvd, City of Industry，再次舉辦父親節試用活動，SC-801（基本款），活動當天特價499元，原價599元。

該公司表示，來自台灣的杉釦富遠紅外線高效能產品，是一種創新的健康產品，而遠紅外線免用水足浴桶（見圖）則結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見，只需插電，再根據自我喜好設定溫度及時間。遠紅外線技術已經廣泛應用於健康領域，它能夠穿透皮膚深層，溫暖身體，促進血液循環。這種技術不僅可以緩解疲勞和壓力，通過加速足部血液循環，帶動全身熱能、靜脈曲張、舒緩腳部水腫、疲勞，並有助於緩解壓力和焦慮、改善睡眠等。還可以舒緩肌肉疼痛和關節不適，幫助身體恢復活力。

杉釦富遠紅外線足浴桶結合了新科技及傳統泡腳二合一療法的優勢，給予全方位的健康效益。不僅可以享受足部的舒適感受，還可以同時感受到遠紅外線的溫暖和療效，提供了一個全新的健康保養渠道。

許多消費者反饋，在使用遠紅外線免加水足浴桶後，原本行走不便的人，感覺腳部更輕鬆了許多。而對於足部疼痛的人來說，使用後也感到明顯的舒緩。此外，一些患有高血壓、高血脂或糖尿病的人，在一段時間的使用後，發現水腫明顯減輕。

父親節前夕，帶著心愛的父親或親人，前去工業市體驗神奇遠紅外線足浴桶的功效，為避免久等，可去電提早預約試用時間，電話888-666-6048，650-999-0988，上網直接訂購或查詢杉釦富遠紅外線高科技養生產品可至www.shinecous.com。

工業市 母親節 高血壓

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