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守護SoHo Medspa醫美 多款微整形特價

洛杉磯訊
守護(SoHo Medspa)醫學美容中心，現推出多款微美整形特價。(業者提供)
守護(SoHo Medspa)醫學美容中心，現推出多款微美整形特價。(業者提供)

位於韓國城開業20多年的守護(SoHo Medspa)醫學美容中心，現推出多款微美整形特價。

守護醫學美容中心推出的雷射祛斑、幹細胞（再生／營養）、冷凍離子（鎮定／營養傳送）、美白面膜（膠原蛋白），以上全包特價5次800元、10次1,500元。另有可持續3年以上的全新線雕拉提，折扣後2000元。5年連獲好評的半永久性填充注射800元。注射微整形項目BOTOX肉毒桿菌5元／每單位，適用於眼角、額頭、下巴。

守護醫學美容中心表示，線雕拉提可將全臉、頸部（雙下巴） 及下垂的臉部提拉緊致，可吸收的缐材，還會促進膠原蛋白增生，透過提拉恢復臉部緊緻，改善法令紋、木偶紋、嘴邊肉下垂，可以不用開刀，不影響日常生活，從皺紋到臉型一步到位。

守護醫學美容中心稱，喬雅登Juvederm面部優化療程，滋潤嘴唇、法令紋目前300元。另外，半永久性填充注射，可改善法令紋、飽滿太陽穴、豐盈蘋果肌、嘴角木偶紋、川字紋、緊致下顎線。

守護醫學美容中心還推出隆鼻注射500元、可保持2年的Voluma玻尿酸500元、FDA認證的皺紋管理(Wrinkle)療程，可改善細小深層皺紋、下垂的蘋果肌、眼角皺紋、雙下巴、頸部皺紋、超音波收縮緊致、彈力、非手術無痛，1回700元。另有FDA認證的「長效」年輕化注射產品BellaFill，是能夠刺激膠原蛋白長期生長以幫助保持年輕外觀5年的皮膚填充劑（見圖）。利用膠原蛋白改善鼻唇溝，法令紋的真皮填充劑，同時對痤瘡疤痕有療效。

該中心補充，另有永久化妝項目，4D粉彩繡眉及自然紋眉300元、洗眉（如有紋壞的黑、青、紅等200元）。

守護SoHo Medspa，中文諮詢專線213-500-6322，LA店電話213-368-0909，地址300 S. Hobart Blvd., #200, LA, CA 90020。OC店電話714-670-0909，地址7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621。

FDA

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