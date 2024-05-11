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1361萬免稅贈與 將於明年底跌回近700萬

【洛杉磯訊】

2025 年底，前總統川普頒行的稅法即將到期。對你的財富會帶來怎樣的衝擊？如果你還不清楚美國人全球資產收入和資產的規定，或已考慮放棄美國身份回到故鄉養老，不子錯過兩大主題的四場講座。

第一大主題只此一場線上講座。時間5月15 日周三下午4時至5:30。由Jenny C Lin 稅務律師專題演講「放棄美國身份可能帶來意想不到的稅負惡夢」。從瞭解現今複雜的稅法，其影響不僅限於美國資產，更包括海外資產，到探討全球資產申報細則，違規的後果和可能解決的方案。

第二大主題共有三場，建議參加實體現場講座，線上亦可。由有三十年實務經驗，特許財務規劃師周美懿針對下面三個重點做精闢解說：1. 分析如何利用即將消失的1361萬美元免稅贈與額，在2024年底前，完成架構規劃。2.分析為何主流社會的信託架構，其後代子孫可以免除被重稅腐蝕，因而財富得以繼續綿綿不斷。3.如何讓你的慈善大愛，來減免遺產稅和資夲增值稅，同時利用慈善捐贈扣減，來解套IRA雙重稅付壓力，和其他未完稅資產的稅務規劃。

第一場5月15日 4pm – 5:30pm（只有線上）。第二場16日 9:30am – 11:30am（線上亦可）地點 DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd. Rosemead 。第三場16日 2:00pm-4:00pm（線上亦可）地點Ameriprise 證券公司地址2 Park Plaza #1100, Irvine。第四場17日1pm-3pm（線上亦可）地點Ameriprise地址 225 West Santa Clara Street, Suite 1600, San Jose。

報名截止日期 5月15日中午12時， 報名電子郵箱[email protected]；將通過電子郵件方式確認訂位。此四場教育講座無須付費。

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