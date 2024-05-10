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新律鋼琴專家 母親節大優惠

洛杉磯訊

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴？新律鋼琴專家，適時推出母親節的優惠活動，YAMAHA、KAWAI名琴優惠價$1,999起，施坦威名琴優惠價 $9,999起，美製琴$399起。一年一度母親節優惠的項目還包括：免運費、免稅、調音免費、保用10年、送新鋼琴椅。

音樂能陶冶性情，抒發鬱悶的情緒，帶來喜悅及生活的動力；在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若你是正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等的相關問題，到歡迎到新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有69年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭岡99大華超市1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights。詢問電話626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。

母親節 羅蘭岡 日本

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