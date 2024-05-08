2024水之節5/11免費參加 有吃有玩有贈品

2024水之節

由聖蓋博 上谷水利局主辦的「2024水之節Water Fest 2024」(見圖)，活動於11日(星期六)上午10時至下午2時，在亞凱迪亞 縣立公園(Arcadia County Park)舉行，現場有吃、有遊戲玩、有表演、有贈品，全部免費參加。

「2024水之節」是聖蓋博上谷水利局為聖蓋博山谷區的居民而設之年度活動，目的是讓各個家庭的成員，瞭解水資源的重要性及一起來保護的信息，認識如何保護水源，適合一家大小都參加，一起關注水源的節日。活動現場還有美食供應。

當天更有相關機構代表在現場擺設攤位，提供各項有關如何正確使用食水、及如何避免污染或浪費食水等資訊。活動中將為小孩免費提供材料，接受常識方面的學習，或在遊戲中學習，寓教育於娛樂，另還有其他不同的實用性資訊科技展示等。

此外，在日常生活上，你是否有明智的用水？有關如何「明智用水」的資訊，有趣的活動，現場有專業機構向大家講解，可在假日帶同家人，共享一個在遊戲中學習環境保護的美好時光。

2024水之節活動地點在405 S. Santa Anita Ave., Arcadia, CA (與Huntington Drive交界)，有關詳情可電626-443-2297或瀏覽網站www.upperdistrict.org。