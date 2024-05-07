美南銀行洛杉磯分行剪彩開幕

美南銀行洛杉磯 分行日前舉行剪綵開幕儀式，這是美南銀行在南加州 繼安那罕分行之後新增設的第二家分行。

美南銀行董事長Jody Lee李承穗 (圖右五）、創辦人李昭寬（左五）及執行長Joanne Kim（右六），總裁Mohammed Younus （右一），特地從德州 前來洛主持。洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀處長（左六）、洛杉磯韓國大使（右四）、聖蓋博市議員丁言愉（右三）共同剪綵並致詞。

紀欽耀處長致詞表示，歡迎美南銀行進軍加州在洛杉磯開設分行，看到台僑能在德州創辦企業，發揚光大之後更拓展版圖來到洛杉磯，倍感欣喜。

Jody Lee董事長表示，從德州到加州，美南銀行的承諾、提供優越的服務品質、專業的金融服務27年來始終如一，受客戶信賴。美南銀行致力於服務多元社區，因此組織一個多元團隊經營，為華裔、韓裔、印度裔、巴基斯坦、越裔等社區提供優越的服務品質、專業的金融服務。洛杉磯分行的成立是該行在南加州業務發展另一個新的旅程碑。Jody在加入銀行之前是成功的癌症醫師，於2015年進入董事會，2020年接任董事長。在2023年被選為休士頓最具有影響力的50位女性之一。

執行長Joanne Kim表示，她在洛杉磯韓國銀行有30餘年經驗兩度出任其他銀行總裁，原規劃退休，由於李董事長殷勤邀約，第三次擔任銀行CRO協助拓展加州業務。她認為德州與加州都是商業蓬勃充滿契機，無論是服務加州或德州拓展的企業，美南銀行對兩邊市場的專業深刻理解將會是一大助力。

總裁Mohammed Younus表示，美南銀行已有安那罕分行、北加州的聖馬刁分行，隨著洛杉磯分行的開幕，美蘭銀行進軍加州已成立三家分行。

美南銀行在提昇並兼顧資訊安全的前提下，推出數位化金融服務及行動支付，以滿足顧客需求，與客戶建立了積極的合作、雙贏的銀行關係。