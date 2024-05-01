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紐約人壽Anaheim辦公室 舉行開幕儀式

洛杉磯訊
紐約人壽主任Shelly (右一)、副總裁孫東明 (右二)、太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF (右三)、Anaheim分行總經理林秀麗 (圖中)、財經顧問Daniel Chang (中後排)、Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee (前排左三 )、Anaheim辦公室代理Jayesh Patel (後排左三 )、財務顧問Nazih Yehya (左二)。
紐約人壽主任Shelly (右一)、副總裁孫東明 (右二)、太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF (右三)、Anaheim分行總經理林秀麗 (圖中)、財經顧問Daniel Chang (中後排)、Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee (前排左三 )、Anaheim辦公室代理Jayesh Patel (後排左三 )、財務顧問Nazih Yehya (左二)。

【洛杉磯訊】紐約人壽Anaheim General Office 近日舉行了隆重開幕儀式，Anaheim分行總經理林秀麗（Sherry Lin）主持了此次盛會，並邀請了眾多紐約人壽夥伴一同參加。紐約人壽副總裁、華裔市場部總監孫東明特地從紐約飛來參與盛會。

林秀麗表示，紐約人壽分行在Fullerton地區已服務了50多年。為了擴大服務範圍，他們決定將辦公室從Brea搬遷至Anaheim。這一決定的背後是橙縣華人移民的增加，因此在這裡更靠近橙縣中心，提供更多社區服務的機會。此外，他們辦公室涵蓋多個不同族裔，包括華裔、韓裔、墨西哥裔等，致力於為社區服務。同時他們正在積極招聘，期待有興趣的英才加入紐約人壽這個保險理財行業的專家團隊，有興趣者可聯繫626-617-6626。新辦公地址為2400 E. Katella Ave Suite 800 Anaheim。

紐約人壽副總裁孫東明在會中表示，紐約人壽是一個華爾街的公司，同時也是關注社區的公司。紐約人壽一直以來都注重服務社區，隨著華裔社區的快速增長，對金融服務的需求也日益增加。為了應對這一迅速發展的需求，他們在Anaheim建立了新的辦公室，期待未來能夠為社區提供更多高端的服務。

紐約人壽在2024年創紀錄地發放了22億美元的紅利，連續170年分發紅利，凸顯了其在行業中的領先地位。

此外，紐約人壽還與Cerritos社區大學合作，回饋社區。金融服務專員Hector Orlando Sosa表示，他們深知社區的重要性，因此與Cerritos學院基金會的合作至為重要。財務顧問Nazih Yehya補充道，他在紐約人壽服務已有18年，同時也是Cerritos學院基金會的主席，35年前他曾就讀於Cerritos 社區大學，現在能夠為該基金會服務感到非常高興。Cerritos社區大學校長Jose Fierro, DVM, PhD. 感謝紐約人壽與他們建立的夥伴關係。

紐約人壽太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF表示，很高興參加這個開幕儀式，並對到場的代理人和經理表示歡迎和感謝。Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee（劉長慧）表示，新辦公室搬到離華人較近的地方，他們提供中文及其他語言的服務，以幫助國內來的朋友。Anaheim辦公室代理Jayesh Patel也對這個新辦公室感到興奮。紐約人壽主任Shelly也在會上祝賀新辦公室的成立。財經顧問Daniel Chang表示，他已在紐約人壽服務了15年，他期待這個新辦公室能夠更方便地服務華人客戶。這個新辦公室擁有近150名代理人和20多名經紀人。

紐約人壽主任Shelly (右一)、副總裁孫東明 (右二)、太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF (右三)、Anaheim分行總經理林秀麗 (圖中)、財經顧問Daniel Chang (中後排)、Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee (前排左三 )、Anaheim辦公室代理Jayesh Patel (後排左三 )、財務顧問Nazih Yehya (左二)。

華人 華裔 橙縣

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