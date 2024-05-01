紐約人壽Anaheim辦公室 舉行開幕儀式

紐約人壽主任Shelly (右一)、副總裁孫東明 (右二)、太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF (右三)、Anaheim分行總經理林秀麗 (圖中)、財經顧問Daniel Chang (中後排)、Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee (前排左三 )、Anaheim辦公室代理Jayesh Patel (後排左三 )、財務顧問Nazih Yehya (左二)。

【洛杉磯訊】紐約人壽Anaheim General Office 近日舉行了隆重開幕儀式，Anaheim分行總經理林秀麗（Sherry Lin）主持了此次盛會，並邀請了眾多紐約人壽夥伴一同參加。紐約人壽副總裁、華裔 市場部總監孫東明特地從紐約飛來參與盛會。

林秀麗表示，紐約人壽分行在Fullerton地區已服務了50多年。為了擴大服務範圍，他們決定將辦公室從Brea搬遷至Anaheim。這一決定的背後是橙縣華人 移民的增加，因此在這裡更靠近橙縣中心，提供更多社區服務的機會。此外，他們辦公室涵蓋多個不同族裔，包括華裔、韓裔、墨西哥裔等，致力於為社區服務。同時他們正在積極招聘，期待有興趣的英才加入紐約人壽這個保險理財行業的專家團隊，有興趣者可聯繫626-617-6626。新辦公地址為2400 E. Katella Ave Suite 800 Anaheim。

紐約人壽副總裁孫東明在會中表示，紐約人壽是一個華爾街的公司，同時也是關注社區的公司。紐約人壽一直以來都注重服務社區，隨著華裔社區的快速增長，對金融服務的需求也日益增加。為了應對這一迅速發展的需求，他們在Anaheim建立了新的辦公室，期待未來能夠為社區提供更多高端的服務。

紐約人壽在2024年創紀錄地發放了22億美元的紅利，連續170年分發紅利，凸顯了其在行業中的領先地位。

此外，紐約人壽還與Cerritos社區大學合作，回饋社區。金融服務專員Hector Orlando Sosa表示，他們深知社區的重要性，因此與Cerritos學院基金會的合作至為重要。財務顧問Nazih Yehya補充道，他在紐約人壽服務已有18年，同時也是Cerritos學院基金會的主席，35年前他曾就讀於Cerritos 社區大學，現在能夠為該基金會服務感到非常高興。Cerritos社區大學校長Jose Fierro, DVM, PhD. 感謝紐約人壽與他們建立的夥伴關係。

紐約人壽太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF表示，很高興參加這個開幕儀式，並對到場的代理人和經理表示歡迎和感謝。Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee（劉長慧）表示，新辦公室搬到離華人較近的地方，他們提供中文及其他語言的服務，以幫助國內來的朋友。Anaheim辦公室代理Jayesh Patel也對這個新辦公室感到興奮。紐約人壽主任Shelly也在會上祝賀新辦公室的成立。財經顧問Daniel Chang表示，他已在紐約人壽服務了15年，他期待這個新辦公室能夠更方便地服務華人客戶。這個新辦公室擁有近150名代理人和20多名經紀人。

紐約人壽主任Shelly (右一)、副總裁孫東明 (右二)、太平洋區副總裁Eugene R. Lutz, CLF (右三)、Anaheim分行總經理林秀麗 (圖中)、財經顧問Daniel Chang (中後排)、Anaheim辦公室顧問Eileen Cliu Lee (前排左三 )、Anaheim辦公室代理Jayesh Patel (後排左三 )、財務顧問Nazih Yehya (左二)。