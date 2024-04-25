僅有4天！南海岸廣場 Fleurs de Villes 花飾展

絕對不可錯過的花飾盛宴！強勢重返南海岸廣場，一場全新的花卉發現之旅和標誌性的全球故事講述。

4月25日至28日免費向公眾開放，Fleurs de Villes ARTISTE將在整個南海岸廣場展示超過15個新鮮花卉人體模型和壯觀的裝置，更多的展示在Corona del Mar的謝爾曼圖書館 和花園（Sherman Library & Gardens）。展覽中有南加 著名插花師及藝術家共同創造。

Fleurs de Villes Inc由Karen Marshall和Tina Barkley於2015年成立，近年來的國際演出包括洛杉磯 、紐約、倫敦、多倫多、芝加哥 、西雅圖、溫哥華、魁北克市、墨爾本等南加州 更是不會缺席的重要地區，特別與南海岸廣場合作展出廣受好評。

Fleurs de Villes Inc是一個獨特品體驗品牌，以超本地內容為基礎、令人陶醉的組合。在其巡迴展出的每一個城市，都以該地區頂級花卉為特色，創造出令人驚歎的鮮花人體模型，與合作品牌的啟發保持一致，在優雅的藝廊環境中呈現。從令人驚歎的模特系列展示，到臨時的花市，Fleurs de Villes培養定製的花卉活動，綻放著幸福。

南海岸廣場頂級花園秀25日登場！

第34屆南加州春季花園展是4月25日至28日在南海岸廣場的Crate & Barrel/Macy’s 家居大樓舉行的為期四天的花園活動。南海岸廣場春季花園展是發現幾十個獨特的植物和花園供應商，滿足所有的春季園藝需求。同時還可以探索由南加州頂級景觀設計師與南海岸廣場家庭精品店合作設計8個令人興奮獨一無二的戶外生活空間設計。最不可錯過的是令人驚歎的Fleurs de Villes ARTISTE展示由藝術家與新鮮花卉的驚豔展示。還有一個25英尺高的海底風光花雕展示。

南海岸廣場的南加州花園展的亮點包括：各苗圃、園藝協會和其他供應商一起提供獨特難得和可收藏的植物一站式植物盛宴，還有現場優惠價。會埸特別設計一個令人驚歎的全部由植物材料製成 的25英尺高花卉展示，描繪海底珊瑚礁與五顏六色的魚和其他生物。

由南加州頂級設計專家和南海岸廣場的家居商店（如Williams-Sonoma、Crate & Barrel、Pottery Barn、Sur la Table、West Elm等）打造的時尚和可持續的家居和花園設計展示。

同時還有南海岸廣場的棕櫚樹標本收藏展出。南海岸廣場 地址：3333 Bear Street, Costa Mesa。