福全健保 發表成長績效和下一階段增長定位

福全健保（從右至左）：首席增長官李小珍(Martina Lee)、聯合創始人Hiep Pham、總裁Richard Greene、行銷副總裁Nishant Shukla、廣東話專員Eric Chan、經紀專案執行長Bill高。(圖／福全健保提供)

福全健保 Clever Care Health Plan Inc. (Clever Care) 日前在他們蒙市Garvey大道上的服務中心，舉辦了一場記者會，發表他們這一年來的成長和公司最新的消息。

他們宣布，福全健保擴大行政領導力，主席執行官兼臨時首席營運官Karen Walker Johnson已被任命為臨時首席執行官 (CEO)。Richard Greene 晉升為總裁（前任財務長），Erin Ramsey晉升為營運長（前任營運資深副總裁）；他們都在Medicare的領域有相當豐富的經驗。

福全健保首席增長官李小珍(Martina Lee) 於記者會中表示，他們年度轉換期間會員增長了116%，目前他們的會員已經達到2萬6千人，這凸顯了公司對提供優質醫療保險服務的承諾，福全健保將成為加州 核心縣排名前四的增長計劃。

為什麼會有這樣的成長，因為福全健保理解華人會員喜歡的是什麼，能夠提供他們什麼樣的福利，加上他們提供很好的服務。 他們結合了中西方的醫療，把東方醫療養生這一部分也加進福利當中。2023 年，該公司的會員服務團隊的平均答覆速度也達到了 9.6 秒，提供了七種具有文化背景的語言服務，他們可以幫忙叫車，預約門診，他們不希望語言對於民眾是一個障礙。該醫療保健生態系統是專為福全健保的會員（其中 85%是少數族裔）量身打造。

除此之外福全健保已累積了擁有超過 15,000 家醫療機構、50 多家領先醫院、900 多名網路內針灸師、以及由2,000 多名雙語醫生和東方健康專家組成的網路，在洛杉磯縣，橙縣，聖伯納迪諾縣，河濱縣，和聖地牙哥縣為會員服務。

他們在蒙市的社區服務中心 (117 W. Garvey Ave., #C )民眾可以做免費諮詢，他們每月都有很多活動，瑜珈、太極、慶生會、舞蹈、藝術、畫畫課等，這個地方可以讓大家交朋友，健康運動。同時他們也有健康講座，邀請醫生來講健康方面知識。

福全健保提供會員很多的方便性，他們除了可以在德成行買菜，購買中草藥保健品外，會員還可以使用其靈活津貼萬事達Mastercard卡、在多家符合資格的店和供應商處，購買額外的中草藥保健品、OTC(非處方藥)，或支付健身活動費用。

福全健保聯合創始人Hiep Pham表示，福全健保是由Norwest Venture合作夥伴以及 Google Ventures (GV）等投資的公司，但最重要的是，他們是第一個提供中西醫結合的聯邦醫療保險 公司，福全健保致力於消除照護障礙，提供優質、可客製化的醫療保健和語言服務，並尊重其所服務社區的傳統和價值觀。

福全健保副總裁/加州市場部總經理Peter Winston表示，現在的社區較以前有很大的不同，現在有許多不同的語言，涵蓋大多數的族裔。因此他們對員工教育，做了很多訓練，關注文化敏感性，以此來服務他們的會員。

更多詳情可去電833-388-2482 (TTY:711)。