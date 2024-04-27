我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

福全健保 發表成長績效和下一階段增長定位

洛杉磯訊
福全健保（從右至左）：首席增長官李小珍(Martina Lee)、聯合創始人Hiep Pham、總裁Richard Greene、行銷副總裁Nishant Shukla、廣東話專員Eric Chan、經紀專案執行長Bill高。(圖／福全健保提供)
福全健保（從右至左）：首席增長官李小珍(Martina Lee)、聯合創始人Hiep Pham、總裁Richard Greene、行銷副總裁Nishant Shukla、廣東話專員Eric Chan、經紀專案執行長Bill高。(圖／福全健保提供)

福全健保 Clever Care Health Plan Inc. (Clever Care) 日前在他們蒙市Garvey大道上的服務中心，舉辦了一場記者會，發表他們這一年來的成長和公司最新的消息。

他們宣布，福全健保擴大行政領導力，主席執行官兼臨時首席營運官Karen Walker Johnson已被任命為臨時首席執行官 (CEO)。Richard Greene 晉升為總裁（前任財務長），Erin Ramsey晉升為營運長（前任營運資深副總裁）；他們都在Medicare的領域有相當豐富的經驗。

福全健保首席增長官李小珍(Martina Lee) 於記者會中表示，他們年度轉換期間會員增長了116%，目前他們的會員已經達到2萬6千人，這凸顯了公司對提供優質醫療保險服務的承諾，福全健保將成為加州核心縣排名前四的增長計劃。

為什麼會有這樣的成長，因為福全健保理解華人會員喜歡的是什麼，能夠提供他們什麼樣的福利，加上他們提供很好的服務。 他們結合了中西方的醫療，把東方醫療養生這一部分也加進福利當中。2023 年，該公司的會員服務團隊的平均答覆速度也達到了 9.6 秒，提供了七種具有文化背景的語言服務，他們可以幫忙叫車，預約門診，他們不希望語言對於民眾是一個障礙。該醫療保健生態系統是專為福全健保的會員（其中 85%是少數族裔）量身打造。

除此之外福全健保已累積了擁有超過 15,000 家醫療機構、50 多家領先醫院、900 多名網路內針灸師、以及由2,000 多名雙語醫生和東方健康專家組成的網路，在洛杉磯縣，橙縣，聖伯納迪諾縣，河濱縣，和聖地牙哥縣為會員服務。

他們在蒙市的社區服務中心 (117 W. Garvey Ave., #C )民眾可以做免費諮詢，他們每月都有很多活動，瑜珈、太極、慶生會、舞蹈、藝術、畫畫課等，這個地方可以讓大家交朋友，健康運動。同時他們也有健康講座，邀請醫生來講健康方面知識。

福全健保提供會員很多的方便性，他們除了可以在德成行買菜，購買中草藥保健品外，會員還可以使用其靈活津貼萬事達Mastercard卡、在多家符合資格的店和供應商處，購買額外的中草藥保健品、OTC(非處方藥)，或支付健身活動費用。

福全健保聯合創始人Hiep Pham表示，福全健保是由Norwest Venture合作夥伴以及 Google Ventures (GV）等投資的公司，但最重要的是，他們是第一個提供中西醫結合的聯邦醫療保險公司，福全健保致力於消除照護障礙，提供優質、可客製化的醫療保健和語言服務，並尊重其所服務社區的傳統和價值觀。

福全健保副總裁/加州市場部總經理Peter Winston表示，現在的社區較以前有很大的不同，現在有許多不同的語言，涵蓋大多數的族裔。因此他們對員工教育，做了很多訓練，關注文化敏感性，以此來服務他們的會員。

更多詳情可去電833-388-2482 (TTY:711)。

健保 聯邦醫療保險 加州

上一則

玫瑰花車主辦地 巴沙迪那玫瑰宮5/2起免費參觀

下一則

亞利桑納Sedona紅岩 能量漩渦

延伸閱讀

王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座
癌友交個資惹議 NGS健保給付規定刪除

癌友交個資惹議 NGS健保給付規定刪除
優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃
健保財務困窘如何拆彈 邱泰源最大難題

健保財務困窘如何拆彈 邱泰源最大難題
健保醫療品質 加州亞裔得分高於白人

健保醫療品質 加州亞裔得分高於白人
新衛福部長難題 健保陷困境 漲保費、烏紗帽孰輕孰重

新衛福部長難題 健保陷困境 漲保費、烏紗帽孰輕孰重

熱門新聞

比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
一位戴著GPS定位系統電子腳銬的無證移民。(取自華人權益促進會)

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

2024-04-20 10:04
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式