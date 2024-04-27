Sierra Subaru提供貸款優惠 高達72個月0利率

Solterra是Subaru最先進的車型，擁有更快的充電速度和更強的安全技術，同時也是唯一的對稱式四輪驅動電動汽車。(圖／業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru現正提供租賃和貸款 優惠，優惠到4月30 日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 866-790-2728或626-375-0545，地址735 E Central Ave, Monrovia。

Sierra Subaru汽車經銷商在聖蓋博 谷服務了30 多年，他們是Subaru官方指定租賃還車中心。Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款。如果民眾煩惱於購買新車折舊，但卻又對二手車猶豫不決， Sierra Subaru 提供許多經過認證的二手Subaru汽車，它們有卓越的保修，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。

每輛Subaru都是由高品質零件和精密工程製造而成，堅固耐用，其可靠性和使用壽命頗具盛名，並贏得了汽車專家的讚譽。

Solterra是Subaru最先進的車型，擁有更快的充電速度和更強的安全技術，同時也是唯一的對稱式四輪驅動電動汽車。

Solterra 是一款環保型全電動 SUV，可提供出色的全地形能力。作為首款配備對稱式四輪驅動傳奇標準功能的四輪驅動電動車 型以及高離地間隙，Solterra 擁有領先同級的離地間隙、寬敞的貨物空間和新的標配車頂行李架，可以帶您到達一些原始的地方，其零排放電動動力總成可以讓這些地方保持原始狀態。

2024 的Solterra 配備各種先進功能，新增的主動安全系統包括標配的 DriverFocus® 專心駕車系統，和標配的 EyeSight® 駕駛輔助技術，具有兩個新的增強功能：交通壅塞輔助系統可在低速走走停停的交通狀況下提供免手動駕駛，為駕駛者提供更高的便利性和安全性，變道輔助系統可監控 Solterra 周圍的交通狀況，並輔助轉向，從而使變道更加安全和輕鬆。

此外，Solterra Connect可在你需要幫助時為你提供幫助，還可提供可用的雲導航和智慧助理功能。與 2024 BZ4X 相比，2024 Solterra 提供了更先進的安全功能和更高級的升級，而建議零售價卻更低。

Solterra 將全地形能力與先進的電動動力系統完美結合，提供更多的探索空間和更多令人喜愛的功能。它還能為你省錢，因為根據 IntelliChoice 統計，Subaru 連續三年成為擁有成本最低的品牌，低於 Honda 或 Toyota 品牌。

Subaru 擁有汽車行業中最經久耐用的車型，因此，駕駛 Solterra，將可以享受漫長的冒險旅程。

此次提供的優惠車款包括：2023 Subaru Solterra Touring ，2023 Subaru WRX ，2023 Subaru WRX Limited ，2024 Subaru Forester Sport ，2024 Subaru Crosstrek Wilderness，2024 Subaru Outback Onyx Edition ，2024 Subaru Outback ，2024 Subaru Ascent Limited，2024 Subaru Legacy Limited等。