科學數據證明 攝入高麗蔘不會使體溫升高

台灣台中市中藥科學與中藥資源系的張永勳教授是傳統中醫藥領域的權威，他在會議上公佈了關於高麗蔘功效的研究結果。(圖／業者提供)

由美國國家天然產品研究中心主辦的2024年植物科學國際會議（ICSB），於 4 月 15 日至 18 日在密西西比牛津會議中心舉行，會議期間有一場名為「高麗蔘的功效與安全性」的專題環節。此一年一度的國際學術會議旨在匯聚用於人類健康的植物成分研究、開發、測試、監管和商業。

來自美國食品與藥物管理局、美國農業部、美國國家科學基金會、和美國衛生研究院等機構大約400名政府官員，以及大學教授、研究人員和採購人員參加此次活動。

在這次國際會議上，研究人員介紹了高麗蔘具有代表性的功效，及食用安全性方面的研究成果。重要的是有關高麗蔘功效的科學數據，打破了許多人認為高麗蔘會升高體溫的迷思。在會議期間，人們了解到高麗蔘能溶解血液凝塊從而改善血液循環。

經過蒸煮和乾燥處理的紅蔘，是韓國食品藥品安全部門正式認可的保健功能食品，具有通過抑制血小板積聚改善血液流動、提振能量、增強記憶力和抗氧化的功能。此外，根據國內外的研究成果，高麗紅蔘還具有抗病毒、改善癌症 治療期間的疲勞、預防糖尿病和失智、增強認知功能等多種功效。

台灣台中市中藥科學與中藥資源系的張永勳教授是傳統中醫藥領域的權威，他在會議上公佈了關於高麗蔘功效的研究結果。他表示，持續攝入高麗蔘可調節中樞神經系統從而改善學習和記憶，並且能通過調節血小板積聚幫助改善血液循環。張博士還評論許多華人 認為服用高麗蔘會使體溫升高是不正確的觀念； 實際上，高麗蔘能溶解血液凝塊以改善血液循環。

美國著名毒理學家 Lori Carpenter Dorland 博士表示：「對高麗蔘作為食品成份的安全性評估顯示，紅蔘可以作為食品或膳食補充劑食用。」紅蔘被 FDA正式認定為安全有效的食品，在美國獲認證為 GRAS（公認安全）。

Na Seung-yeol 教授提到，他的研究論文和臨床試驗結果表明，攝入高麗蔘可抑制腦部神經炎性斑的積聚，從而改善認知功能。他對136名認知失調患者進行了臨床研究。對照組中共有 61 人被要求每天服用 300 毫克紅蔘提取物，20 人被要求每天服用 600 毫克紅蔘提取物。 其餘的人則被要求每天服用一種外形與紅蔘提取物相似的東西。8週後，對照組在阿茲海默症 評估量表、和史楚普字色測試中的評分有所提高。

美國國家天然產品研究中心（NCNPR）首長 Ikhlas Khan 表示：「雖然我知道高麗蔘是一種有益的健康食品，但通過這次研討會的介紹，我現在對其改善血液循環和增強記憶力的臨床價值更為讚賞。」

KGCUS 研發中心主任 Yang Taek-hoon 表示：「高麗蔘在華語地區被公認為優質產品，我們繼續努力讓美國華人了解高麗蔘具有科學數據支持的功效和卓越性。」

與此同時，KGC US 於2023 年三月在洛杉磯附近設立其研發中心，並與著名大學醫院合作，對高麗蔘的功效進行科學研究，包括臨床試驗。此外，KGC US 還將繼續開發反映美國民眾需求的定製產品，並積極地向美國華人宣傳高麗蔘的功效和優點。