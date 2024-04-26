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和平之君兒童福利院20周年 中國文化之旅啟程

洛杉磯訊
天津濱海圖書館。(圖／業者提供)
天津濱海圖書館。(圖／業者提供)

「和平之君」兒童福利院，於2003年由美國太子行創辦人楊應瑞所成立，是唯一一所經由中國政府批准，與海外華人合辦的孤兒院，今年建院滿20周年。該院照顧了數百位重度殘疾孩童，同時也為他們提供生活職能培訓，這20年期間，在該院與善心家庭們的幫助下，已有超過五十位孩童被國內及海外家庭所領養，得到新生；「和平之君」兒童福利院也因此成為標竿式的福利機構，多次得到政府表彰。

美國慈親基金會將於今年6月，重新舉辦因疫情而停滯多年的「中國文化之旅」，邀請被領養孩子及其家人一同參與這趟文化饗宴，讓領養家庭與孩子拜訪這片自己出生的土地，文化之旅為期9日，將於6月27日至7月5日舉行，中國官方單位- 中國僑聯海外聯誼部將於當地接待，除了拜訪「和平之君」兒童福利院，更將拜訪北京、天津、深圳以及香港，透過參觀不同的學校、文化表演、遊覽當地文化景點等（見圖：參訪天津濱海圖書館）；並與北京不同名校的學生互動交流，交換聯繫方式。

該兒童福利院期許，中美雙方民眾的文化互動，讓彼此更相互了解，同時也希望拋磚引玉，讓更多人一同參與慈善活動，把愛與關懷帶給需要幫助的殘疾兒童。

該兒童福利院，歡迎領養家庭與孩子報名參加此次的中國文化之旅，也歡迎善心人士捐贈，提昇福利院孩童照護的質與量。有關中國文化之旅查詢可去電 925-292-2331或 [email protected]。有關兒童福利院的工作，可上官網瀏覽https://www.popsfoundation.org。

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