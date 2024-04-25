香奈兒腕錶 母親節專屬好禮

【洛杉磯 訊】全球知名品牌CHANEL香奈兒，大膽創意，勇於革新，簡約純粹，優雅風格是CHANEL所推崇的價值觀。今年的母親節 ，選一枚媽媽專屬的精美時計或一款優雅手環，給最愛的她一份不一樣的驚喜。

昌興珠寶表示，CHANEL 重新演繹PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE 腕錶（見圖）以品牌經典設計元素為靈感，這款線條獨特的腕錶呼應 N°5 香水瓶蓋造型，柔軟的皮革交織錶鍊令人聯想起 CHANEL 經典包款的鍊帶。黑色漆面錶盤搭配金色指針且沒有任何數字時標，極致彰顯品牌核心精髓：CHANEL 自由無拘和大膽創新的精神。

香奈兒COCO CRUSH高級珠寶系列，包括18K BEIGE 米色金、黃金和白金材質，以及鑲鑽與全金質款式。以精緻細膩的精雕工藝，在戒指與手環上創作MATELASSÉ菱格紋圖騰交織的設計，精美而又迷人的菱格紋圖案， 備受時尚名人及明星的喜愛。活潑的菱格紋耳環，展現高雅氣質。

昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話626-280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Suite A，Rowland Heights，電話 626-810-8883。www.chonghing.com。