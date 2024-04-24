迪士尼樂園將禁止 殘疾問題上撒謊者入園

由於尋求利用該服務的欺詐性索賠激增，華特迪士尼 公司（Walt Disney Company）正在收緊限制，並加強對在其公園內聲稱殘疾的個人的審查。

該公司近日宣布，被發現為獲得殘疾人無障礙服務而做出虛假陳述的客人，將被永久禁止進入其公園。迪士尼網站現在警告說：「如果確定賓客在獲取 DAS 的過程中所做的任何陳述不真實，該賓客將被永久禁止進入華特迪士尼世界度假區和迪士尼樂園度假區。」

它還補充說，如果被發現對殘疾問題撒謊，「任何以前購買的年度通行證、魔法鑰匙通行證、門票和其他公園產品和服務」將被沒收且不予退款。

DSA 是免費的，允許殘疾人獲得景點的返回時間，而不必排隊等候。

此前，DAS 被指定為「因殘疾而難以在傳統排隊環境中忍受長時間等待的客人」。現在，迪士尼樂園和華特迪士尼度假區的網站指出，「DAS 的目的是為一小部分因自閉症等發育障礙而無法在傳統隊列中長時間等待的遊客提供服務。」

該公司表示，新的變更將於 5 月 20 日在佛羅裡達州華特迪士尼世界生效，並於 6 月 18 日在加州 迪士尼樂園生效。 在此之前，現有的「DAS」程序將繼續下去。

除了對 DAS 資格的規範之外，迪士尼還更改了請求服務的程序。華特迪士尼世界網站稱，自5 月20 日起，在華特迪士尼世界，所有DAS 註冊都必須透過虛擬視訊聊天進行，並且「從2024 年5 月20 日開始，主題樂園 賓客關係中心將不再提供現場註冊」。 在迪士尼樂園，6 月 18 日之後，申請 DAS 的遊客可以使用虛擬聊天或專門的「無障礙服務」視窗來處理當日請求。

該公司表示，目前擁有 DAS 的用戶必須重新申請該服務。 這些網站稱，DAS 現在也僅限於客人的直系親屬，即不超過四人的無關人員群體。近年來，迪士尼一直在努力縮短等待時間並更好地組織公園景點的通行，因為不斷增加的參觀人數和團體資源的利用，已經損害了公園規劃者的利益。（劉柏江譯）