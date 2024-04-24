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舞蹈表演藝術之夜 收入支援國際鳥類救援組織

【洛杉磯訊】
舞蹈表演藝術之夜
舞蹈表演藝術之夜

TuTu Dance將於5月10日星期五晚上6時45分在托倫斯（Torrance)的 James R. Armstrong劇院，舉行舉辦第9屆年度盛會：Lipstick, Shoes & Fancy Moves，一個展現舞蹈和表演藝術的精彩夜晚，反映了南加州多元文化的活力。本次演出所有門票收入將用於支援國際鳥類救援組織的工作，歡迎喜愛表演藝術及鳥類的民眾踴躍參與。

本次演出，由南加州以及從紐約市遠道而來的演藝精英共同參與，節目精彩紛呈，讓觀眾一次飽覽烏克蘭舞、中國舞、芭蕾舞、踢踏舞、多元化的街舞包括 breaking、hip hop、house and waacking 等舞種、雜技及日本太鼓等。藉著突破常規的節目，為全家老少帶來耳目一新的表演藝術體驗。

受到TuTu Dance創始人Mary Tu的寵物鵝Glenn啟發，本次演出所有門票收入將支援International Bird Rescue(國際鳥類救援組織）為受傷的水生鳥類提供治療和護理。自1971年以來，該國際鳥類救援組織已經處理了250多起油污染和其他野生動物緊急事件，為六大洲超過16萬隻鳥類提供救援工作。

TuTu Dance是由Mary Tu在 2012 年所創立。憑藉她對舞蹈和表演藝術的熱愛，Lipstick, Shoes & Fancy Moves 現已成為一年一度的盛典，是專業和新進表演藝術家發揮其藝術才華的平台。除此之外，還有Making Moves in Dancing Shoes教育推廣計畫，每年邀請400至900 名來自貧困社區學生領略現場表演的魔力，加深了解文化多樣性、和舞台表演製作藝術，還提供他們免費入場和巴士接送服務。

TuTu Dance演出前有場高雅的招待會，正式表演晚上8時起，入場券數量有限，售完為止。著裝要求商務休閒，展現自我。普通入場費為15元，早鳥優惠票價11美元，優惠將於2024年5月1日截止。

瞭解詳情資訊，可上網www.tutudance.org查詢。

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