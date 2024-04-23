我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

Rite Aid破產程序中 再關閉 53 家門市

洛杉磯訊

根據最近提交的法庭文件，作為公司破產程序的一部分，Rite Aid 將關閉美國 9 個州的 53 家門市：加州、馬裡蘭州、麻薩諸塞州、密西根州、紐澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓州和維吉尼亞州的商店即將關閉。

Rite Aid 於3月28日獲得破產法官的許可，開始對破產重組計劃進行投票，該計劃將把公司的大部分股權移交給債券持有人，同時仍保留出售的可能性。該公司於10月申請破產，試圖解決高額債務問題。該文件旨在關閉業績不佳的地點並出售「非核心業務部門」。

Rite Aid仍在敲定一些被認為對重組過程至關重要的和解協議，包括與司法部調查該藥房阿片類藥物銷售相關的協議。但該公司的律師表示，它已準備好徵求債券持有人的投票，債券持有人是該公司破產的關鍵投票群體。

最初關閉的商店名單為 154 家，並且在整個破產程序中繼續增加。據該公司網站稱，Rite Aid 的第一家全方位服務藥房於 1962 年在賓州斯克蘭頓開業。 目前，該公司在16 個州經營約 1,700家零售藥局，員工人數達45,000 人。（劉柏江譯）

.

破產 投票 債券

上一則

加州支持住房社區 再增10縣市

下一則

佳音社主辦慈母手中線 5/5現場線上同時舉行

延伸閱讀

共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東

共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東
專挑賓州亞裔商家盜竊 集團首領落網

專挑賓州亞裔商家盜竊 集團首領落網
美國人1年丟失6800萬元硬幣 賓州公司尋寶7年撿回千萬

美國人1年丟失6800萬元硬幣 賓州公司尋寶7年撿回千萬
川普官司纏身困紐約 拜登把握良機赴賓州造勢

川普官司纏身困紐約 拜登把握良機赴賓州造勢
響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付

響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付
準備加碼日股？波克夏發行2633億日圓債 溢價小於過去兩年

準備加碼日股？波克夏發行2633億日圓債 溢價小於過去兩年

熱門新聞

南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

2024-04-17 14:27
槍手在現場留下的武器，包括步槍、手槍和一些戰術裝備。（洛縣警局）

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

2024-04-16 14:57

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用