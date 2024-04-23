Rite Aid破產程序中 再關閉 53 家門市

根據最近提交的法庭文件，作為公司破產 程序的一部分，Rite Aid 將關閉美國 9 個州的 53 家門市：加州、馬裡蘭州、麻薩諸塞州、密西根州、紐澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓州和維吉尼亞州的商店即將關閉。

Rite Aid 於3月28日獲得破產法官的許可，開始對破產重組計劃進行投票 ，該計劃將把公司的大部分股權移交給債券 持有人，同時仍保留出售的可能性。該公司於10月申請破產，試圖解決高額債務問題。該文件旨在關閉業績不佳的地點並出售「非核心業務部門」。

Rite Aid仍在敲定一些被認為對重組過程至關重要的和解協議，包括與司法部調查該藥房阿片類藥物銷售相關的協議。但該公司的律師表示，它已準備好徵求債券持有人的投票，債券持有人是該公司破產的關鍵投票群體。

最初關閉的商店名單為 154 家，並且在整個破產程序中繼續增加。據該公司網站稱，Rite Aid 的第一家全方位服務藥房於 1962 年在賓州斯克蘭頓開業。 目前，該公司在16 個州經營約 1,700家零售藥局，員工人數達45,000 人。（劉柏江譯）

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