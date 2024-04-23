余晨峰律師談 發生交通意外事故因應

大部分民眾在交通意外事故發生後，忽略了尋求律師事務所幫助的需要。專精車禍案的余晨峰律師 (Michael Yu) 從以下幾點解析，希讓華人 民眾瞭解延聘律師的重要性。

余律師指出，在一般的認知上，保險 公司的利益和受害者的利益不一致。如果沒有足夠的證據證明誰是責任方，受害者若沒有律師代理時，責任方的保險公司可能會否認錯誤，進而增加索賠的難度。

此外，車禍發生後，不僅車輛受損，人體也可能受到傷害。尋求律師協助可幫受害者在第一時間推薦經驗豐富的醫生提供治療，爭取在有效時間內得到最高的賠償，並順利獲得康復，避免留下後遺症。

同時，獲得經驗豐富的律師的幫助能保障受害者法律權益。事故發生後，許多民眾不知該如何處理，甚至在發生後，因犯下各種錯誤而導致自身利益受損。即時聘請專業律師能為受害者的權益保駕護航。

余晨峰律師事務所是致力提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人社區為民眾服務超過三十年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害、嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。該團隊以專業的知識和謹慎的態度，細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性，策劃出周全的訴訟方案。

余晨峰律師事務所提供多種語言諮詢服務，精通國丶粵丶台山和上海話；以及英語、越南語和西班牙語。全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線是(626)289-2833，微信 公眾號「美國余晨峰律師樓」，為華人提供法律知識。事務所地址是 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，網址 www.MyLawCorp.com。