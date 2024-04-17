4月26日【全民保險】爾灣現場講座，用「信託」保護你的資產，省去麻煩還能免稅傳承給孩子!

「信託」是美國立法保護有產階級的利器，高資產的人群可以用信託規避大量的遺產稅而中產階級的民眾更可以利用「信託」保護資產，傳承給孩子還能避免萬一孩子被告或婚姻不幸福，財產被外人瓜分!

華人普遍認為遺產分配問題應該等到年紀大了再來規劃，規劃的時候也不會跟孩子討論又或者認為只要有遺囑就夠了，卻沒想到意外隨時可能會發生，自己百年之後，孩子為了遺產的分配對簿公堂，不勝唏噓。孩子成年了，想幫孩子買房又擔心將來孩子婚姻不幸福，離婚時房產要被他人瓜分走該怎麼辦? 『灣區 渣男』事件還歷歷在目，孩子因病過世，名下高額資產父母卻一分錢都拿不到。萬一女婿不贍養孫子、孫女，已經沒有收入的老人還需要肩負起贍養孫子女的責任，該如何應對?

隨著通貨膨脹，房價飆漲，遺產免稅額即將下調到$600萬上下，越來越多人將面臨遺產稅的問題。【全民保險】特邀專業信託規劃律師 Frank Chang 張志儀律師於洛杉磯 4月26日週五上午10點在爾灣 辦公室舉辦現場『信託講座』：面對家庭突如其來的巨變，你將承受不可承受之痛，如何用「信託」提前為你分憂解勞，省下許多未知的麻煩及大量的遺產稅! 孩子有心理疾病，該如何利用「信託」保護資產順利傳承給孩子？全款幫孩子買房，該如何預防將來孩子離婚，財產被瓜分一半？孩子不幸提早過世，為何父母不但不能繼承孩子的財產，還需幫別人養孫子?

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