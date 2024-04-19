方見堯律師4/27舉辦 免費法律講座

方見堯律師於4月27日(周六)，在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，在資產規劃的道路上，信託無疑是一種聰明的工具。他將深入探討信託在資產規劃中的優勢，以及為什麼它已經成為確保財富和遺產平穩傳承的不可或缺之選。

信託的一大優勢是它能夠迴避遺囑認證的繁瑣程序，而且是公開透明的程序。相比之下，信託允許資產直接轉移給受益人，無需經過遺囑認證，確保資產更快速、更隱私地分配，這不僅節省了行政開支，還減輕了受益人的精神壓力。

此外，信託提供了其他資產規劃工具難以媲美的靈活性，與固定的遺囑不同，信託可以根據個人需求進行定製。無論是建立一個允許在生命期間，進行修改的撤銷型生前信託，還是為資產保護而設立的不可撤銷信託，個人都可以選擇一種結構，與其特定目標和狀況相契合。這種適應性，確保了即使在財務狀況和家庭動態發生變化的情況下，資產規劃仍然保持相應。

資產保護是信託的另一大優勢，特別是不可撤銷信託，可以有效地保護資產免受債權人和法律判決的侵害，為受益人提供額外的安全層。

另信託有助於高效的稅收規劃，個人可以將遺產稅降至最低，且除了財務利益外，信託在促進家庭和諧方面，也發揮著重要作用。在信託中清楚地條列的指示，降低了受益人之間發生爭端的可能性，確保所希望的遺產順利傳承。

法律講座地點在225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是www.fonglawusa.com。