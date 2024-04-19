我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

方見堯律師4/27舉辦 免費法律講座

【洛杉磯訊】

方見堯律師於4月27日(周六)，在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，在資產規劃的道路上，信託無疑是一種聰明的工具。他將深入探討信託在資產規劃中的優勢，以及為什麼它已經成為確保財富和遺產平穩傳承的不可或缺之選。

信託的一大優勢是它能夠迴避遺囑認證的繁瑣程序，而且是公開透明的程序。相比之下，信託允許資產直接轉移給受益人，無需經過遺囑認證，確保資產更快速、更隱私地分配，這不僅節省了行政開支，還減輕了受益人的精神壓力。

此外，信託提供了其他資產規劃工具難以媲美的靈活性，與固定的遺囑不同，信託可以根據個人需求進行定製。無論是建立一個允許在生命期間，進行修改的撤銷型生前信託，還是為資產保護而設立的不可撤銷信託，個人都可以選擇一種結構，與其特定目標和狀況相契合。這種適應性，確保了即使在財務狀況和家庭動態發生變化的情況下，資產規劃仍然保持相應。

資產保護是信託的另一大優勢，特別是不可撤銷信託，可以有效地保護資產免受債權人和法律判決的侵害，為受益人提供額外的安全層。

另信託有助於高效的稅收規劃，個人可以將遺產稅降至最低，且除了財務利益外，信託在促進家庭和諧方面，也發揮著重要作用。在信託中清楚地條列的指示，降低了受益人之間發生爭端的可能性，確保所希望的遺產順利傳承。

法律講座地點在225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是www.fonglawusa.com。

聖蓋博

上一則

好康報您知／99大華超市（Ranch Market）

下一則

羅蘭高中學生Ruby Wu被選為愛迪生學者得主

延伸閱讀

新加坡REITs 大買日資料中心

新加坡REITs 大買日資料中心
聖蓋博市和台灣觀光署LA辦事處 簽意向書推元宵燈會

聖蓋博市和台灣觀光署LA辦事處 簽意向書推元宵燈會
如何因應 1300萬生前贈與免稅額將消失

如何因應 1300萬生前贈與免稅額將消失
黃啟源律師於4/9進行信託線上演講

黃啟源律師於4/9進行信託線上演講
花蓮大地震 姊妹市天普市備援助包直接送災區

花蓮大地震 姊妹市天普市備援助包直接送災區
花蓮縣大地震 南加姊妹市伸援手

花蓮縣大地震 南加姊妹市伸援手

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切