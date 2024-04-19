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專精人工植牙 最佳牙科談植牙的好處

洛杉磯訊

最佳牙科(Charm Dental)院長金聖九醫師有著豐富的植牙臨床經驗，他表示，大家對植牙有了越來越多的認識。 透過植牙，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，達到保有真牙，且美觀，堅固耐用，為現代科技的一大貢獻。

金聖九醫師提醒大家，如有牙齦發炎要即時就醫，如牙齒周圍牙肉，變得紅腫，腫脹中的牙齦通常會在刷牙的時候流血。 時間久了會變成牙齦炎，很容易轉變成牙周炎。 當牙周炎越來越嚴重的時候，牙床骨骼會流失，會讓牙齒變的鬆動，如果持續惡化，牙齒就會脫落，嚴中的病患牙齒全部掉光。

金醫師表示，人工植牙的好處，植牙是由鈦製成的人造牙根， 它在牙科中用於支撐固定修復體以模仿天然牙齒的外觀。植牙的外觀和感覺就像自己的牙齒一樣美觀，由於植體融入骨骼結構，因此可以防止牙橋或假牙經常出現的骨質流失和牙齦萎縮。植牙後可以充滿自信地說話和吃烤肉，甚至比天然牙齒更堅固，擺脫假牙鬆動、不舒服的困擾。

金聖九醫師說人工植牙近年來廣為流行，其原因是耐用、實用、終身享用等優點。選擇一個好的植牙醫師，有經驗的植牙醫師非常重要。金聖九院長帶領專業牙醫師團隊親自服務，均是美國人工植牙專科醫師，在人工植牙的專業領域有多年豐厚的經驗。該中心為解除無牙齒病人的痛苦，多年研究臨床植牙技術，並且潛心鑽研新方法，使用世界最新設備，全新資源完成植牙，植骨及全口修復。

金院長表示，因植牙材質的改善及技術進步，無論是全口、局部或單顆牙齒缺損，都可藉助人工植牙使牙齒失而復得，增加咀嚼功能又不會蛀牙，是很好的選擇。

最佳牙科由院長金聖九親自看診，30多年豐富植牙臨床經驗。 洽詢電話626-810-0882，網址www.charmdentalgroup.com，地址18887 Colima Rd. Rowland Hts. CA 。 接受Medical，Medicare，各類PPO保險

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