法訊║加州餐飲業及酒吧業者必讀：2024年新法律須知！

隨著2024年的到來，加州 立法機構通過了一系列新的相關法律，這些法律對加州的各個行業都產生了重大影響，特別是對餐飲業。華人 餐飲業者作為加州餐飲業的重要組成部分，也受到了這些新法律的影響。前檢察官、亞凱迪亞 市市長，現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）就整理並羅列出華人企業主需關注的部分新法律：

AB 1228

這項備受爭議的法案，第1228 號眾議院法案，將大型連鎖快餐店工人的最低工資提高至每小時 20 美元。這一提高於 2024 年 4 月 1 日正式生效。鄭博仁律師就指出，雖然此舉促進了經濟公平，並為工人提供了穩定的經濟來源，但也為企業應對勞動力成本增加帶來了經營挑戰。調整策略，如調整定價結構或優化工作流程效率，可能是在不損害員工福利的前提下保持盈利能力的當務之急。值得注意的是，AB1228 並未將在其經營場所內烘烤面包以供銷售的機構視為快餐店，因此此類機構無需遵守本法。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)就分析，快餐連鎖店已經開始對該法做出回應；加州的必勝客特許經營店將於 2 月裁撤送餐司機職位，導致 1200 個工作崗位流失。據報道，麥當勞和 Chipotle 也將提高菜單價格，以應對運營成本的增加。

SB 1383

參議院 第 1383 號法案旨在減少垃圾填埋場中的廢物，同時解決糧食不安全問題。規定包括酒店和餐館在內的大型機構將剩余食物捐贈給食物回收組織，強調了減輕環境影響和支持弱勢社區的共同努力。鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.）分析，雖然這一舉措符合可持續發展的目標，但需要進行后勤協調並遵守嚴格的准則，以確保食品安全標准得到維護。

SB 478

此外，參議院第 478 號法案禁止在購物時收取隱藏費用，這項措施旨在提高透明度和消費者信任度。雖然該法案旨在遏制剝削性做法，如未披露的費用，但其實施要求企業重新調整定價策略，並與客戶進行公開溝通。而加州總檢察長辦公室澄清說，SB478 法案禁止隱性收費並不會阻止餐館使用服務費，這減輕了餐飲業的擔憂。該法律針對的是 "垃圾收費"，旨在確保定價的透明度，但隻要餐館在廣告價格中公開服務費，就可以繼續收取服務費。10 月初簽署的 SB478 計劃於 2024 年 7 月 1 日生效。

SB 616

參議院第 616 號法案確保加州的兼職和全職員工每年享有 40 小時或 5 天的帶薪病假，自 2024 年 1 月 1 日起生效。

AB 1217

根據第1217號法案，加州將更新第 617 號法案中概述的一些新冠疫情 時期的救濟措施，包括允許戶外用餐延長至 2024 年到期日之后。根據新法律，戶外、庭院和露天用餐將被允許到 2026 年 7 月 1 日。

AB 416

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.）介紹，根據AB 416，持有 41 類酒類許可証（允許銷售啤酒和葡萄酒，但不允許銷售烈性酒）的場所現在可以銷售酒精度不超過 24% 的日本燒酒(Shochu)。在此之前，燒酒(Shochu)隻有在（錯誤）標注為燒酒(Soju)的情況下才能銷售，燒酒(Soju)是一種來自韓國的蒸餾產品，早在上世紀 90 年代就獲得了例外。根據新法律，燒酒(Shochu)可以貼上燒酒的標簽並作為燒酒銷售。

SB 76

當戶外節日在社區內舉行時，以前的規定不允許節日區域內的餐館和酒吧出售酒精飲料。加州參議員維納（Scott Wiener）提出的SB 76法案改變了這一規定，允許顧客在節日范圍內的持証企業購買酒類。該法案還允許音樂場所在不對公眾開放的私人活動中銷售和供應酒類，無論是否有現場表演。

AB 783

根據AB 783 法案，加州的企業現在必須更新所有單人洗手間的標識，並將其標識為 "全性別洗手間"。企業主在申請或更新營業執照時將收到更新通知。

AB 1325

一個重大變化是第1325 號議會法案的實施，該法案擴大了家庭經營食品企業的發展機會。通過將年收入門檻提高到 10 萬美元，這些企業已做好了增長的准備，在促進創業的同時，也使烹飪領域更加多樣化。然而，遵守食品安全標准和監管要求仍然是確保消費者利益的重中之重。

隨著這些法律的生效，加州的餐飲業格局將發生轉變，也給華人餐飲業者帶來了一系列挑戰。要做好應對，華人餐飲業者應該及時了解這些新法律的具體要求，調整其業務運營策略，以確保符合法規。

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