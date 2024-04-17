In-N-Out現正努力降低成本

著名的 In-N-Out 漢堡連鎖店總裁Lynne Snyder 表示，隨著提高最低工資的立法生效，她在加州 努力降低成本，覺得「有義務照顧我們的客戶」。

該連鎖店的億萬富翁女繼承人Snyder在14 年前接管了該連鎖店。她並不是第一個對該立法提出質疑的人，該立法迫使許多餐廳提高價格或關閉削減一些地點以抵消成本。

根據這項法律，全國至少有 60 家分店的餐廳的最低工資、從每小時 16 美元上漲到 20 美元，但那些自己製作和銷售麵包的餐廳除外。 這相當於年薪 41,600 美元。

加州州長紐森 於去年9月簽署了法案，當時他表示：「加州擁有超過50 萬名快餐工人，幾十年來他們一直在爭取更高的工資和更好的工作條件。加州通過為勤奮的快餐工人提供更有力的發言權和席位，向更公平的工資、更安全、更健康的工作條件以及更好的培訓邁進了一步。」

除了加薪之外，立法還設立了一個「快餐委員會」，其中包括工人和雇主的代表，該委員會可以批准進一步加薪並制定工作條件標準。調查顯示，該法案於4 月1 日生效後，洛杉磯地區的一些快餐連鎖店提高了價格，其中包括漢堡王 、Hart House 等和一些In- N-Out 門市。（劉柏江譯）