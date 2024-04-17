福全健保 舉辦紅藍卡 太極 瑜珈 健身舞蹈各課程

【洛杉磯訊】福全健保 (Clever Care Health Plan Inc.) 知道東方智慧在照顧慢性病症中發揮的重要作用，因此福全健保聯邦醫療保險 的Total+全加慢性病特殊需求計畫（C-SNP），結合了中西醫的優勢。福利 不但囊括針灸，中草藥，甚至健康食品津貼等，能遠距監測民眾的健康情況，還有便利的送餐到家服務，讓民眾擁有安心的日常生活。

他們的福利包含：每年1200元健康食品津貼、每年高達2500元針灸給付、每年2300元PPO牙醫給付、和每年1100元中草藥+OTC+健身津貼。

他們每月還舉辦社區活動，地點在蒙市117 W. Garvey Ave., #C .,Monterey Park。4月份活動內容包括：「紅藍卡講解」4月18、25日下午2時至3時。「太極課」4月18、25日下午3時30分至4時30分。「瑜珈」4月19、26日下午2時30分至3時30分。「健身舞蹈課」4月23、30日下午2時30分至3時30分。

福全健保紮根於社區，自成立之初就將不同的健康、保健和社區資源匯集到一個文化統一的保健生態系統中。福全健保透過消除傳統隔閡和促進各方協作，不僅提高了會員獲得健保質量，更彰顯社區和文化傳播的活力。福全健保與當地超市/健康食品店、東方養生專家、以及志同道合的醫療提供者網絡，建立了合作關係，從而豐富了會員的選擇範圍。

福全健保聯邦醫療保險優勢HMO計劃，精心打造了符合會員文化需求的獨特承保方案，如拔罐、按摩和反射療法等，會員還可以用靈活津貼購買800多種中草藥保健品和非處方藥（例如紅參或燕窩），以及支付高爾夫、健身房會籍、太極拳、瑜伽及其它多項東方保健療法。此外，福全健保的計劃提供廣泛且無需轉診的針灸承保。

福全健保的會員享有廣大的醫療網絡，包括超過15,000家醫療機構、50多家領先醫院、600多名網絡內針灸師、以及2,000多名雙語醫生和東方醫療養生專家，公司大約 70%的員工是少數族裔。此外，福全提供了七種不同語言的會員服務熱線，包括韓語、越南語、國語和粵語等。2023 年，絕大多數 (84%)的會員表示傾向於用非英語的語言與客服代表交談。福全健保的服務團隊積極為會員提供幫助和支持，包括預約看診、安排交通、協助與醫療網的溝通，甚至提供常規醫療服務以外的額外幫助。

福全健保的目標始終是滿足長者的需求，確保他們獲得應有的醫療保健。福全健保於推動健康平等的努力下，在南加州年度同比增長112%。其健康計劃注重文化包容，如今已擁有逾22,000 名會員，並持續受到服務資源不足的年長族群青睞。

瞭解更多資訊，可於週一至週五上午8時至下午5時去電833-388-2482 (TTY:711)，或上網 www.ZH.CleverCareHealthPlan.com 查詢。