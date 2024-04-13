遊輪專家極品假期 河流遊輪特惠4/29截止

荷蘭阿姆斯特丹

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式，已經愈來愈受現今出遊旅客的歡迎。遊輪專家「極品假期」本季推出歐洲「全包式—Viking河輪特惠」，在4月29日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享有多重優惠包括：免費歐洲來回機票、送每房250元折扣、再送每房200元船上零用金；條件限制可去電洽詢。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。此河流遊輪與一般海洋遊輪還有一項最大的不同是：所交的船費已包含每日行程的岸上觀光 ，不需再另繳費用；在海洋遊輪上，每個地點的岸上觀光就是相當可觀的一大筆支出。另在行程結束後，就由專人送機，讓你樂享整段旅程。是一種充滿魅力物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

目前「極品假期」精選四個河輪行程(基本房)：（1）7月10日萊茵河8天，造訪5國，包括 瑞士、德國 、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹（見圖），每人2599元起。

（2）7月26日浪漫多瑙河8天，造訪4國，包括德國、奧地利、匈牙利、斯洛伐克；帕紹至布達佩斯，每人2299元起。

（3）7月17日法國普羅旺斯薰衣草8天，造訪法國；里昂至普羅旺斯，每人2599元起。7月13日巴黎瑞士12天，造訪4國，包括瑞士、法國、德國、盧森堡；蘇黎世至巴黎，每人3499元起。

（4）7月8日東歐11天，造訪5國，包括匈牙利、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞，每人3499元起。

（5）7月22日大歐洲15天，造訪4國，包括 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人3999元元起。

參加這些行程可送免費機票的出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市可去電洽詢。促銷至2024年4月29日 ，船位有限，動作要快。

如果你對河遊輪有著無限的嚮往與興趣，那麼可連絡遊輪專家極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688，來計畫你的河輪之旅。