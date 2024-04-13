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現代汽車IONIQ 5 N 奪世界風雲性能車大獎

洛杉磯訊
現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang（左）與北美現代汽車公司總裁兼全球首席營運官José Muñoz。（業者提供）
現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang（左）與北美現代汽車公司總裁兼全球首席營運官José Muñoz。（業者提供）

現代汽車IONIQ 5 N高性能電動車，勇奪2024年世界風雲性能車；這是現代IONIQ 5系列車款在過去三年中，第四次獲得世界風雲車大獎，鞏固了IONIQ 5 N作為市場領導的地位，以其出色的高性能科技，持續超越其他電動車競爭對手。

現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang表示，這項認可證明了現代汽車突破電動車性能和創新界限，在過去三年中總共獲得七個世界風雲車獎項頭銜，感到非常高興。很自豪能夠持續連勝，鞏固現代汽車在電動車業界的領導地位。

世界風雲車大獎在2024年紐約國際車展期間公布獲獎者名單。現代汽車延續了過去在世界風雲車大獎上的成功。其IONIQ 5和IONIQ 6車型在2022年和2023年連續獲得了世界風雲車、世界風雲電動車，以及世界風雲車設計三項大獎。

北美現代汽車公司總裁兼全球首席營運官José Muñoz表示，現代汽車N團隊非常高興獲得負盛名的世界風雲車大獎。很高興能夠引領電動性能車新時代的潮流，並致力於不斷挑戰智能代步工程可能性的極限。

IONIQ 5 N於2023年七月推出，是現代汽車N系列的首款電動車，藉由嶄新科技和提升的賽道能力，代表了以駕駛人為中心的高性能電動車市場，象徵著現代N品牌電氣化戰略的第一步。IONIQ 5 N將IONIQ 5標準的電動全球模組化平台(E-GMP)與N品牌的賽車技術相結合，並利用N電氣化的專業知識來最大限度地發揮電動車的高性能。IONIQ 5 N被媒體廣泛稱讚為「具有突破性」、「遊戲規則改變者」，以及「高性能電動車的基準」。IONIQ 5 N也贏得了2023年Top Gear年度車大獎，並在德國紐柏林賽道創下了電動休旅車最快單圈紀錄。

現代汽車公司副總裁兼N品牌與賽車運動總監Till Wartenberg表示，IONIQ 5 N代表著現代N品牌和電氣化策略的決定性時刻。將E-GMP平台與N的賽車運動專業知識相結合，創造一款突破性的高性能電動車，為業界樹立了新的基準。

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