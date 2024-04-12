鐘錶與奇跡 2024高級鐘錶展 鑒賞全新腕錶

蕭邦錶展示Alpine Eagle系列。(圖／昌興珠寶團隊提供)

一年一度的「鐘錶與奇跡」日內瓦2024高級鐘錶展 ( Watches and Wonders Geneva ) 4月9日至4月15日在瑞士日內瓦舉行，為參展者提供一個沉浸式探索高級製錶世界的契機。專業人士及鐘錶愛好者們在此歡聚一堂，相互交流，共鑒新品，感受這場獨特的高級製錶盛宴。

昌興珠寶團隊受邀，第一時間在錶展中獲得全方位體驗，與多家參展商會談、合作，更藉機瞭解行業最新動態。昌興指出，本屆錶展有54家參展品牌，是一場美輪美奐的盛會。 昌興珠寶代理的伯爵、蕭邦、IWC萬國錶、積家、沛納海、CHANEL、Grand Seiko等多個品牌，在此盛會上展現新品。

受眾矚目的蕭邦 ( Chopard ) 腕錶Alpine Eagle雪山傲翼系列 (見圖)，全新演繹經典，推出吸睛新款腕錶。大自然引導著蕭邦製錶師的巧手，每一處細節都受到雄偉的阿爾卑斯山和雄鷹所啟迪。

蕭邦Alpine Eagle 41 XP TT腕錶由5級鈦金屬打造的機械傑作。全新超薄時計，搭載L.U.C 96.17-S型機芯盡覽無餘，彰顯精妙機械之美。這款機芯厚度僅3.30毫米，配備悉心加工的鏤空部件，巧妙運用材質與修飾的對比，盡顯優雅之韻。恰到好處的比例和現代設計，為這款腕錶注入高科技感，同時延續系列的運動風範。

新款Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit腕錶，18K白金製成，鑲嵌鑽石，體現蕭邦精湛製錶技藝與卓越珠寶工藝，實為匠心之作。這款臻品承載蕭邦工藝大師的高超鑲嵌技藝，悉心切割數百顆鑽石，並將其逐一密鑲於18K白金打造的錶殼、錶盤、錶圈以及錶冠的每個刻面和錶鏈的每個鏈節上，顯露現代時尚魅力和精緻優雅風格。

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