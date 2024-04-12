我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

階進慈善基金會4/14周日發放生活物資

洛杉磯訊

階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）將於4月14日（周日）上午10時至中午12時，舉辦食物發放活動，幫助民眾緩解生活壓力，有需要的家庭可在當天前往領取實用的生活物資。

活動地點在法印寺(後門) 3026 Evelyn Ave., Rosemead。他們將發放豐富的生活物資給需要家庭。分發的物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份，必須家庭成員親自到場才能領取。主辦方提醒民眾，請勿在早上9點30分之前排隊，無停車位，不提供得來速服務。

如果民眾或身邊的朋友家庭有需要，不要錯過這個機會。更多詳情可去電888-996-9985，或上網www.wealthbyhealth.org/upcoming-events查詢。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，義診對象為醫療沙漠地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭，為他們提供免費醫療服務。希望通過提供社會資源，改善弱勢族群的健康和福祉，幫助個人、家庭獲得更高的生活品質。

保險 低收入

上一則

好康報您知／大中華超市（GW Supermarket）

下一則

好康報您知／香港好運來超市（Good Fortune Supermarket）

延伸閱讀

花粉季過敏頻發 中華醫館義診有良方

花粉季過敏頻發 中華醫館義診有良方
階進慈善基金會獎學金 4年最高8000元

階進慈善基金會獎學金 4年最高8000元
階進慈善基金會 14日發放生活物資

階進慈善基金會 14日發放生活物資
加州女報警求助1小時 未獲救慘死沙漠

加州女報警求助1小時 未獲救慘死沙漠
階進基金會慈善義診 近500人參加

階進基金會慈善義診 近500人參加
羅蘭學區教委會 表彰義診牙醫師團隊

羅蘭學區教委會 表彰義診牙醫師團隊

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Lyft司機涉嫌在車上對一名乘客進行性侵犯。（KTLA5）

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

2024-04-10 19:37

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案