階進慈善基金會4/14周日發放生活物資

階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）將於4月14日（周日）上午10時至中午12時，舉辦食物發放活動，幫助民眾緩解生活壓力，有需要的家庭可在當天前往領取實用的生活物資。

活動地點在法印寺(後門) 3026 Evelyn Ave., Rosemead。他們將發放豐富的生活物資給需要家庭。分發的物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份，必須家庭成員親自到場才能領取。主辦方提醒民眾，請勿在早上9點30分之前排隊，無停車位，不提供得來速服務。

如果民眾或身邊的朋友家庭有需要，不要錯過這個機會。更多詳情可去電888-996-9985，或上網www.wealthbyhealth.org/upcoming-events查詢。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，義診對象為醫療沙漠地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭，為他們提供免費醫療服務。希望通過提供社會資源，改善弱勢族群的健康和福祉，幫助個人、家庭獲得更高的生活品質。