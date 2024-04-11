涵靜書院 4/20起免費靜心靜坐實體課

涵靜書院免費靜心靜坐班

經過4年的疫情 衝擊，之前的種種磨難也讓許多民眾深刻體會到身心健康的重要性。涵靜書院靜坐研習中心將於4月20日起連續四個周六下午2時至5時，在教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導大家如何在繁忙的工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

涵靜書院表示，在現代忙碌社會導致身心靈疲憊，導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累。根據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至到瀕臨用完的程度。身、心、精神能量不能保持正面平衡，導致慢性病譬如焦慮失眠 、腸胃功能不適、過敏、免疫功能失調、無名背痛等等。

該書院表示，靜坐有益養生，需知如何入手，以免走火入魔，為此涵靜書院免費教授「以自然為宗、 無為為法」的靜坐法門，隨時隨地都可藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界，加強正氣能量，更有活力完成願景，使身心靈全面改善。

該書院說，學習靜坐已普遍成為世界愈來愈重視的精神鍛煉課程。「靜坐」是中國五千年留下來寶貴的遺產，有人想從靜坐中，達到治病、健康、延年、長壽之道。「靜心靜坐」簡易方便、安全直接的養生法門。不受時間、空間限制，沒有任何副作用，沒有宗教門派的障礙。主要透過身體能量系統，活化全身經絡提高人體能量的層次。「靜心靜坐」安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，不限年齡性別，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、達到身、心、靈真正的和諧與健康。

靜心靜坐班注意事項：穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。活動當日中餐於13：30前八分飽即可。每周課程不同循序漸進的規劃進度，準時並全程參與不缺課，以達最大效果。最重要的是帶一顆輕鬆愉快的心，會有意想不到的收穫。

上課日期自4月20、27日、5月4、11日下午2時至5時。涵靜書院靜坐研習中心地址在9200 Glendon Way, Rosemead。電話626-571-5983，Email : [email protected]。