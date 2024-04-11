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橙縣電力局 推「清潔電網 淨化未來」新措施

橙縣訊

加州清潔能源倡議蓬勃發展，橙縣電力局（Orange County Power Authority簡稱OCPA） 積極參與其中，致力代表縣內數百萬電力使用者採購更清潔的能源。因此推出「清潔電網，淨化未來」的措施，以具有競爭力的費率，為超過230,000個橙縣家庭和企業，提供可再生能源選擇。

作為一家當地非營利性公用事業組織，日前橙縣電力管理局董事會任命Joe Mosca為其新任首席執行官（CEO）。Mosca自2023年6月1日起擔任代理CEO，並曾擔任OCPA的傳訊和外部事務總監。

OCPA董事會主席Fred Jung表示，新任CEO Mosca在能源行業和地方政府方面的深厚專業知識，對橙縣電力管理局是巨大的財富。他在九個多月的時間裡堅定地推動了該機構的發展，實現了穩定、積極的財務前景，並使OCPA為增長做好了準備。

Mosca首席執行官則表示，繼續建設董事會為應對氣候變化所採取的前瞻行動，是他的首要任務。

OCPA代表縣內電力使用者採購更清潔的能源，以競爭性的價格提供清潔能源，顯著減少與能源有關的溫室氣體排放，並通過消費者選擇支持本地能源項目的再投資。OCPA為橙縣客戶提供服務，峰值負載約為845兆瓦。服務地區包括Buena Park、Fullerton、Irvine或Huntington Beach等。

所謂「清潔電網，淨化未來」措施的運作原理：是有史以來第一次，你可以選擇你的能源供應商以及你的碳足跡的大小。綠色能源（風能、太陽能、地熱能和生物質能）對你的健康、地球的健康、以及未來世代的健康都更友好。具有三種可再生能源計劃的競爭性定價、可靠的電力；或選擇退出並返回投資者擁有的公用事業。

OCPA是加州25個社區能源提供商之一，為超過1100萬客戶提供服務。他們相信選擇的力量。作為OCPA的客戶，你的城市選擇了你的默認費率計劃，但你也有選擇權。你可以選擇OCPA代表你購買多少可再生能源，以放入電網，創造更健康、更可持續的未來。

OCPA正在代表民眾從清潔、可持續的來源購買電力，以創造更健康的社區，符合整體健康的使命，同時也為地球做出積極貢獻。生活就是由一連串的選擇組成；而論對地球的影響，人們的選擇更是關鍵。

想了解更多信息，可上網ocpower.org/fliptheswitch查詢。

橙縣 CEO 加州

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