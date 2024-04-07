第四届金吉爾露營車俱樂部車友會露營活動 圓滿結束

左起，美國東北海外聯誼會包信忠，金吉爾露營車俱樂部創始人金吉爾，洛杉磯霞光獅子會會長汪陽

在美國自駕游非常盛行，也有很多人將房車改裝成露營車，開車玩遍美國。4月6，7二天，第四届金吉爾露營車俱樂部車友會，協同美國東北海外聯誼會，洛杉磯 霞光獅子會，在Chino Prado Regional Park舉辦2天的露營活動。參加本次活動的車輛有200多輛，人數有500多人。車友會倡導「在旅遊中生活丶在生活中旅行」，以「床車休閒旅遊，打造特色路線」為核心，用真心和熱情接待來自世界各地的華人 遊客朋友。

金吉爾露營車俱樂部車友會創辦人金吉爾(jinjier)在采訪中表示，今天是金吉爾露營車俱樂部舉辦的第四届車友會，疫情 後每年都會舉辦活動，今年人數比較多目前有219輛，人數超過536人。下午大家自由活動，享受陽光大自然，踏青，公園還可釣魚 、遠足、騎自行車。晚上還會有百家宴活動，每個車友準備一道菜，届時會有200多道菜，更有烤全羊，燒烤等美食提供。另有別開生面的草地婚禮，祝福旅途中偶遇的這對佳人。第二天，也安排了許多活動有急救培訓，互動類項目，舞蹈等。

金吉爾與東北海外聯誼會合影

更有車友們自發的14個娛樂節目，有歌舞，雜技，魔術，模特走秀，三句半，國家一級演員，歌唱家，整個活動有3個小時，晚上9點30結束。活動也獲得很多車友贊助，有冰箱，汽車導航儀等各種獎品。

金吉爾與洛杉磯霞光獅子會

金吉爾專注於美國西部的露營車改裝和旅行，平時也會舉辦各種露營活動，每個月都會有大型的露營，遠至黃石公園 ，佛羅里達，西雅圖等10多天的旅程，平時都會有20多台車的車隊，在洛杉磯周邊或沿著海岸線露營觀賞。