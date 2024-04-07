美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA)活躍的選手們的秘密武器 - “正官莊高麗人參”

本次美國女子職業高爾夫巡迴賽 (LPGA)，Andrea Lee, A-lim Kim, Yu Liu等選手

2024年Fir Hills Se-ri Pak Championship排名第五的安德里亞李等，期待贊助選手在LPGA的表現，高麗人蔘帶來的血液循環效益…從疲勞恢復到認知功能改善。

韓國人參公社美國分公司（以下簡稱「正官莊」）宣布，在此次美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA)中，為A Lim Kim、Andrea Lee、Yu Liu等選手提供高麗人蔘產品贊助。

在加州 Palos Verdes 高爾夫俱樂部舉行的Fir Hills Seri Pak Championship中，三名選手都參加了比賽，並在強風吹襲的惡劣天氣中展現了令人期待的成績，特別是來自斯坦福大學的高爾夫球手安德里亞·李，她在2022年的AmazingCre Portland Classic Tour中獲得了冠軍，這次比賽中獲得了並列第五名。

長期以來，作為在東亞用於維持健康和預防疾病的藥材或滋補食品，高麗人參因其基於血液循環健康的疲勞恢復和認知功能改善的效果而受到英國女王 伊麗莎白等國際貴賓和運動員的喜愛。 特別地，正官莊美國子公司正在為在LPGA中活躍的高爾夫球手提供產品贊助，以支持他們的血液循環健康。

血液循環是維護健康需要關注的最重要因素之一，其管理的重要性日益突出。 特別是，當血液循環出現問題時，手腳會變冷，嚴重時甚至會腫脹和麻木，由於營養素無法充分供應，人們可能會輕易感到疲勞。 此外，在巡迴賽季節，運動員經常需要長時間移動，比賽和訓練導致的疲勞程度較高，血液循環不良是一個常見問題。

高麗人參幫助血液循環健康的效用顯示出血管擴張、血管加強、溶解血栓和降低膽固醇的四個功能性面向。 此外，透過約450項研究，高麗人參在血液循環、疲勞恢復、體力增強、認知改善、免疫力 增強等方面的效果也得到了驗證。

另一方面，高爾夫是身體調理和心理管理同樣重要的運動。 緊張或身體過於用力時，可能無法完成正確的揮桿動作，只有身體狀態最佳時，才能真正享受比賽。 此外，在巡迴賽期間，由於頻繁移動，疲勞積累，在近5小時的比賽中需要保持專注力，因此，日常的體力管理和狀態調整是必不可少的。

為了幫助需要疲勞恢復和注意力提升的高爾夫球手，正官莊美國公司正在提供產品贊助，並表示計劃持續擴大對運動員們的支持，以維持他們最佳的身體狀態。 正官莊美國公司也表示，期待在未來的巡迴賽中，繼續支持並期待贊助選手們的出色表現。