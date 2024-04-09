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中國信託捐款台幣兩千萬 協助台灣震災

洛杉磯訊
中國信託台北金融園區。
中國信託台北金融園區。

四月三日台灣花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，造成房屋倒塌，上千人傷亡及部分聯外交通中斷。美國中國信託母行台灣中國信託金控，以行動展現關懷，宣布捐款新台幣兩千萬元，協助賑災及災區重建工作，與災民攜手共度難關。

台灣中國信託金控董事長顏文隆表示，獲悉花蓮強震訊息後，第一時間關懷集團同仁安全無虞，亦指示中國信託金控需善盡企業社會責任，針對受災客戶、保戶提供關懷方案，且主動伸出援手發揮影響力。

台灣中國信託金控也強調，為協助受災民眾度過難關，台灣中國信託銀行提供家庭急難貸款服務，凡客戶與該行往來任一商品（如存款、信用卡、貸款等），於急難事件發生日3個月內出具相關證明文件，即可提出貸款申請需求，將視授信規範及個人信用情況，最高可核貸新臺幣50萬元，貸款期限最長10年。如受災客戶有信用卡繳款問題，亦提供彈性還款措施。

此外，台灣人壽保險公司（簡稱台灣人壽）及中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）已成立「緊急應變關懷小組」，啟動受災保戶緊急應變服務。台灣中國信託金控持續為災民祈福，也向堅守崗位的救災人員致敬，期盼受災民眾早日恢復正常生活。

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