加卅政府提供低收入居民 普濟手機計劃

加卅政府提供給18歲以上低收入 加卅居民的普濟手機計劃， 現正提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省 600元或更多。 可以全美無限打電話、發短信，也可以上網，還可以無限免費去電中國、 越南、 韓國、 加拿大、墨西哥。現在增加每月6G手機流量。

如果你或家中的其他成員符合以下任何一項符合條件的公共援助計劃，就有資格獲得加州 的免費手機計劃：1. 有醫療卡MedCal白卡 2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP） 3. 有聯邦政府補助 (SSI) 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC） 7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

如果你的家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，就有資格獲得此計劃：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元； 4人家庭年收入低於45,900元；每位附加人員8,200元限額。

申請人需注意：1使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。2.這個福利每人限一個。3.如果已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家裡座機電話將提升到正常的月費。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID ;身份證正本，工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點-阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888， Alhambra護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park， 626-234-8282、626-458-0689世界書局(大中華超市旁)。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（T & K Food Market旁）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ，626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabrie，626-872-2306， 626-366-9991富通通訊。