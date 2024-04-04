現代汽車IONIQ 5 N勇奪2024年世界風雲性能車大獎

現代汽車在2024年的世界風雲車大獎上繼續保持連勝，其IONIQ 5 N高性能電動車 勇奪2024年世界風雲性能車殊榮。這是現代IONIQ 5系列車款在過去三年中第四次獲得世界風雲車大獎。這個勝利鞏固了IONIQ 5 N作為市場領導的地位，以其出色的高性能科技持續超越其他電動車競爭對手。

現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang表示：「我們非常榮幸IONIQ 5 N獲得著名的世界風雲性能車大獎。這項認可證明了現代汽車致力於突破電動車性能和創新界限的承諾。看到我們的努力在過去三年中總共獲得七個世界風雲車獎項頭銜，我們感到非常高興。我們很自豪能夠持續連勝，並鞏固現代汽車作為全球電動車業界領導者的地位。」

世界風雲車大獎在2024年紐約國際車展期間舉辦的頒獎典禮上公布了今年的獲獎者名單。現代汽車的多項提名反映了其在全球舞台上日益增長的地位，並延續了過去在世界風雲車大獎上的成功。該品牌的IONIQ 5和IONIQ 6車型在2022年和2023年連續獲得了世界風雲車、世界風雲電動車，以及世界風雲車設計三項大獎。

現代汽車公司總裁兼全球首席營運官José Muñoz表示：「代表整個N團隊，我們非常高興獲得久負盛名的世界風雲車大獎評審團的認可。我們將這個獎項獻給欣賞高性能車輛的熱情顧客，並承諾繼續提供令人興奮且激發靈感的車款。我們很高興能夠引領電動性能車新時代的潮流，並致力於不斷挑戰智能代步工程可能性的極限。」

IONIQ 5 N於2023年七月推出，是現代汽車N系列的首款電動車，藉由嶄新科技和提升的賽道能力代表了以駕駛人為中心的高性能電動車市場，象徵著現代N品牌電氣化戰略的第一步。IONIQ 5 N將IONIQ 5標準的電動全球模組化平台(E-GMP)與N品牌的賽車 技術相結合，並利用N電氣化的專業知識來最大限度地發揮電動車的高性能。IONIQ 5 N被媒體廣泛稱讚為「具有突破性」、「遊戲規則改變者」，以及「高性能電動車的基準」。IONIQ 5 N也贏得了2023年Top Gear年度車大獎，並在德國紐柏林賽道創下了電動休旅 車最快單圈紀錄。

現代汽車公司副總裁兼N品牌與賽車運動總監Till Wartenberg表示：「IONIQ 5 N代表著現代N品牌和我們電氣化策略的決定性時刻。透過將我們的E-GMP平台與N的賽車運動專業知識相結合，我們創造了一款突破性的高性能電動車，為業界樹立了新的基準。我們所獲得的榮譽和認可證實了我們致力於提供以駕駛人為中心的創新電動車的承諾。憑藉IONIQ 5 N，我們不僅重新定義了性能車，而且還塑造了電動駕駛樂趣的未來。」

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。