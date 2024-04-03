全民保險精選年金計畫 讓退休生活更美好

2024年個人報稅截止日已進入倒數，全民保險 也提醒民眾在4月15日之前，你還可以存放2023年的個人退休帳戶 ( IRA)。

50歲以下每人最多可存放$6,500；50歲以上每人最多可存放$7,500。IRA可分為傳統退休金 帳戶與羅斯個人退休金帳戶 (Roth IRA)。若選擇傳統退休金帳戶，存放到帳戶的金額可抵扣2023年的收入，降低所得稅，本金與收益可延遲到取出時再繳稅；若選擇羅斯個人退休金帳戶，存放到帳戶的金額無法降低當年度所得稅，但本金與收益取出時完全不需要繳稅。因此對於目前稅比較高，想少繳稅的民眾，可選擇傳統退休金帳戶；如果希望未來取錢時不需要繳稅則可以選擇羅斯個人退休金帳戶。

全民保險表示，開設好退休帳戶後，你可以選擇適合的理財產品創造更高的財富。面對股市的起起落落，越來越多的民眾傾向安全係數更高的「年金 Annuity) 產品，既可以保本，更可延稅。

年金產品可分為五種類型：1. 固定利息年金 – 類似於銀行定存，可鎖住高利息，沒有年費；完全無風險且受政府保護。保險公司的年金受到各州政府的保障，萬一保險公司倒閉，政府最高可賠付25萬元。2. 投資 型年金 – 可從多家優質公司提供的60多種基金組合中做選擇，並添加保障條款鎖住收益。每年會有1 – 2%年費。較適合可以承擔風險的人，年輕人或是用羅斯個人退休金帳戶作投資的人群。3. 指數型年金– 保險公司根據指數表現來給利息，因計算複雜，無法預估實際收益。有機會獲取高回報的同時也有高風險的問題。通常會有其他費用。贖回時間比較長，通常是十年或更久。提前贖回的違約金較高。適合認為指數利息收益會大於固定利息年金的群體。4. 收入型年金 – 保證終身收入且無風險，如果提前離開，剩餘本金也會返還給受益人。投保人不用煩惱股市的波動或是利息的跌宕，可以終身領取的穩定收入。適合不想煩惱投資收益，只想未來有一筆固定收入的人群。5. 混和型年金– 結合兩種不同年金的功能，例如：固定利息型 + 收入型、投資型 + 收入型、指數型 + 收入型。適合靈活使用的同時也想將來每年有固定收入的群體。

全民保險表示，他們代理多家年金產品，目前市場預期未來將會降息，固定利息年金利率仍可高達5%。除此之外「收入型年金」的支付率也十分可觀。以60歲男性投入20萬美金，66歲時開始提領為例，每年可以拿回約1.77萬且逐年增加，在76歲時將全部本金拿回而且可繼續提領到百年為止。

全民保險羅蘭岡電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。 爾灣電話 949-943-1789；地址980 Roosevelt, #200A, Irvine 。網址 www.anyinsurances.com。