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唯艺舞蹈艺术中心，舉辦盛大首届展演

洛杉磯訊

唯藝舞蹈藝術中心We Dance Studio，於3月30日在鮑德溫劇場，舉辦2024首屆盛大展演，座無虛席。 演員們的精湛舞技，高水準的表演引爆全場陣陣掌聲。 參加演出的學員從4歲到40歲，將多采多姿的民族舞，優美典雅的芭蕾，美輪美奐含有故事情節的古典舞，熱情動感的流行舞串燒等，30個不同主題，高品質的舞蹈作品展現給觀眾。

唯艺舞蹈創辦人陳佳永芳 (Jojo Chen )接受采訪
唯艺舞蹈創辦人陳佳永芳 (Jojo Chen )接受采訪

唯藝舞蹈創辦人陳佳永芳 (Jojo Chen ) 演出結束後接受采訪表示，非常高興今天有這麽多專家，同行朋友們來參加唯藝舞蹈首屆展演。 唯藝舞蹈在洛杉磯開辦2年多來，一直致力於培養舞蹈藝術人才，在這2年中也是收穫滿滿，在大大小小的比賽中，都有我們的身影，並且暫獲了第一名的好成績。 所有的一切，都離不開老師們，學生們及學生家長的支持與付出。 學員們來自不同的背景，利用自己的業餘時間進行舞蹈學習及專研，今天取得如此好的成績，絕對離不開老師們的支持，臺前幕後工作人員的付出。 今後更會一步一腳印，專研舞蹈藝術，對舞蹈及舞臺保持一顆熱愛敬畏之心，同時也祝愿其他追夢人，在追求夢想的道路上一路繁花，勇往直前。

唯艺舞蹈聯合創辦人江多接受采訪
唯艺舞蹈聯合創辦人江多接受采訪

唯藝舞蹈聯合創辦人江多(Dora Jiang )表示，唯藝舞蹈是以中國舞爲主，希望在美國發揚中國文化，讓小朋友們在舞蹈中感受中國舞的魅力，培養孩子們對舞蹈的熱愛 ，自信，在藝術的大舞臺上綻放。

創辦人江多 (Dora Jiang ) ，畢業於上海戲劇學院舞蹈學院，專業舞蹈演員、編導、教師。 在校期間以優異的成績曾多次獲得獎學金並代表中國出訪美國、韓國等地進行文化藝術交流。

創辦人陳佳永芳 (Jojo Chen )，專業舞蹈演員、教師、 編導。 畢業於北京舞蹈學院中國民族民俗舞專業、 英國倫敦羅漢普頓大學舞蹈研究碩士。 榮獲無數大獎，任英中舞蹈文化藝術聯會副會長，海峽兩岸英國春晚舞蹈總編導，加州大學河濱分校商學院就業指導中心導師。

唯藝舞蹈是專業的舞蹈藝術培訓中心，擁有出色的專業教師團隊，主教老師來自於北京舞蹈學院，上海戲劇學院舞蹈學院，洛杉磯芭蕾舞團，加州藝術學院，南京師範大學，東北師範大學等。根據兒童和成人的不同需求引進先進的理念打造自己特有的訓練體系。以中國民族舞、古典舞、芭蕾舞，現代舞等，為教學核心。開設兒童舞蹈班及青少年舞蹈班年齡在4至14歲。成人古典舞零基礎教學，成人古典舞初級班和成人民間舞班及成人和少兒 K-pop ,Hip-hop 等課程。

電話626-708-8215或626-265-5900，地址：9224 Las Tunas Dr. Temple City，CA.91780。

加州大學 洛杉磯 就業 繁花 現代舞

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