國泰助聽器工業市分公司開幕 拓展東區服務

國泰助聽器（MP Hearing Aid）在蒙市經營超過20年，致力於為東區顧客提供專業服務。該公司將於4月2日在工業市 （City of Industry）的醫療大樓The Concourse開設一家新分公司，進一步擴展其服務範圍。

此外，國泰助聽器宣布增聘來自芝加哥西北大學 的聽力學博士龔卉明（Valerie Kun）加入其專業團。她將負責進行聽力評估，為聽障者提供最適合的智慧型藍牙助聽器。

根據美國約翰霍普金斯大學的研究，未矯正的聽力損失會加速大腦病理變化，中度聽損可能使患者面臨的風險增加三倍，嚴重聽損則可能使風險增加至五倍。適當的矯正可以有效降低這些風險。

國泰助聽器始終堅持提高生活品質，守護失智的服務理念，致力於提升公眾對聽力篩檢重要性的認識。該公司工作人員能夠使用多種語言，包括國語、台語、英語、粵語、越南 語及西班牙語，以滿足不同語言背景顧客的需求。國泰助聽器接受各類PPO及HMO保險 計劃，旨在為聽障者提供全面的專業服務。

國泰助聽器在蒙市的地址為302 North Garfield Ave., #1, Monterey Park。新開設的工業市分公司地址則為18725 Gale Ave., #209，City of Industry，位於羅蘭岡大華99超市同側，在四季廣場對面。

對於進一步的詢問或預約服務，國泰助聽器可透過電話626-280-2088聯絡，或通過電子郵件[email protected]和官方網站kunhearing.com獲得更多信息。