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美國味全 環遊世界活動抽獎圓滿結束

洛杉磯訊
美國味全食品公司「美味全球飛行抽獎活動」發表會。（業者提供）
美國味全食品公司「美味全球飛行抽獎活動」發表會。（業者提供）

美國味全食品公司日前舉辦「美味全球飛行抽獎活動」發表會（見圖），現場座無虛席，見證抽獎人士包括味全團隊及媒體界。

美國味全為感念廣大消費者的愛護，經常舉辦各種回饋活動。此波抽獎是為引入新品牌識別系統後的首次盛大消費者活動。頭獎包含每人市值$5,000的環遊世界行程，例如台灣鳴日鐵道、日本關西四都、印尼峇里島、泰國清邁、土耳其特洛伊、義大利米蘭、墨西哥坎昆金字塔、加拿大洛磯山脈及露易絲湖，及夏威夷歐胡島等精選內容，貳獎包含美國往返亞洲各大城市來回機票兌換券，共30名的幸運中獎者，在眾多媒體參與下當眾公開抽出。味全會按抽獎券上的聯絡方式通知得獎人。

美國味全食品公司總經理林雙慶（圖左三）在抽獎現場說明，本次抽獎活動是經由公開邀請味全產品的消費者共同參與的活動，他說，抽獎活動現場，也邀請舊金山分公司、休士頓分公司、亞特蘭大分公司、芝加哥分公司及紐約分公司透過及時視訊畫面，同步播出觀看抽獎活動，以示公平及公開性。

美國味全公司行銷總監施教敦（圖左二）也補充說明，因為考慮疫情期間民眾不能搭機出遊，在考量後，味全特舉辦此項贈送全球旅遊及返鄉機票活動，來直接回饋消費者。

已51年歷史的美國味全設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。兩個工廠，一是位於洛杉磯地區的8萬多呎廠房，第二個是田納西州納什維爾地區的14萬多呎廠房。六個負責銷售配送的分公司各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

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