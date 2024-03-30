升學規畫講座／跨越標準化考試 打造強勢的大學申請檔案

Berry Chiu

第6場：3:10pm-3:30pm

主講人：Elite Prep 資深教育升學 顧問 Berry Chiu（中文演講）

講題：跨越標準化考試打造強勢的大學申請檔案

隨著許多大學保持test optional 政策，學生和家長持續面臨著前所未有的申請挑戰。Berry Chiu，擁有超過十年的大學申請諮詢經驗，將在此次講座幫助學生在這一變化中找到自己的立足點。

在聖荷西州立大學取得教育諮商碩士學位後，她在灣區的顧問公司開展了她的職業生涯，輔導了近千名學生成功申請大學，其中不乏名校的錄取通知書。疫情 以來，Berry Chiu 透過每週舉辦的線上網絡講座，針對申請過程中的改變和test optional 政策的實施，提供了深入淺出的分析和策略。她認為，儘管申請元素發生了變化，但成功獲得名校錄取的關鍵仍然保持不變。

在這次講座中，Ms. Chiu 將分享如何在沒有標準化考試分數的情況下，有效展現學生的優勢和特質，從而在大學申請過程中脫穎而出。這將是一次不容錯過的機會，為學生和家長提供清晰的方向和實用的建議，幫助他們在test optional 申請環境中取得成功。

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本報訂4月6日（星期六）邀請教育專家透過Zoom舉辦「2024春季升學規畫講座」，歡迎報名。註冊連結：https://shorturl.at/iCFN9，或掃碼註冊（見附圖）。