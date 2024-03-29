升學規畫講座／熱門醫療職業醫生助理 成功申請與錄取策略

陳肇新醫學博士

第2場：1:30pm

主講人：陳肇新醫學博士（中文演講）

講題：Admission Success to Physician Assistants (PA)當今熱門醫療職業醫生助理，成功申請策略,穩固錄取機會

醫生 (Physicians/MD) 的教育培訓時間長達10年以上，滿足不了社會的醫療需求，因此美國急需更多的醫生助理 (Physician Assistants/PA) 來填補這個缺口。預計到2030年，PA的就業增長將達到31%，是當今熱門的醫療職業。PA主要給病人提供基本醫療服務，不需要專業深入，2年時間就能完成master degree碩士課程和臨床實習培訓，大大減少了PA學生的學習壓力和經濟負擔。

陳肇新醫學博士的講座，將分享Pre-PA的申請過程及醫療實踐經驗的挑選、申請文章主題的選擇來穩固錄取機會、PA學校對學生有什麼特別的匹配需求、及如何判斷PA是否適合學生的職業規畫。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，Mount Sinai和UCLA 醫學院，專職內科、腸胃科專科醫生30年，輔導名牌大學和醫科學校申請近20年。陳博士曾參與普林斯頓大學、Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作，一對一指導學生挑選和申請醫療實踐，輔導申請文章寫作，配對學校錄取需求，以及面試培訓。家長和學生應盡早明確目標，落實準備計畫，穩固錄取機會。歡迎獲取講座鏈接，電話626-826-2833，微信 uscollegesuccess。

本報訂4月6日（星期六）邀請教育專家透過Zoom舉辦「2024春季升學 規畫講座」，歡迎報名。註冊連結：https://shorturl.at/iCFN9，或掃碼註冊（見附圖）。