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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

升學規畫講座／Admission Masters分享 2024申請大學與策略導航

洛杉磯訊
Admission Masters執行長Jenny Wheatley
Admission Masters執行長Jenny Wheatley

第一場 ：1:00pm-1:30pm

主講人：執行長Jenny Wheatley （英文演講）

講題：Navigating 2024 College Admissions： Trends and Winning Strategies（2024年大學入學趨勢與成功策略導航）

Wheatley表示，今年早期申請截止日期前的報名人數增加了18%，達到新高。數據凸顯了早期申請的日益普及，也顯示更多的大學傾向於在早期階段錄取學生。學生必須提前做好準備，尤其要在高中三年級的暑假之前完成所有準備工作，以應對早期申請的截止日期。還將深入探討平權法案對不同種族和民族背景學生入學情況的影響。

Jenny Wheatley是Johns Hopkins University教育碩士，擁有多年UCLA、Johns Hopkins入學審核經歷，獲頒Harvard哈佛大學入學審核資格證書，Teach for America 成員及老師。

進入頂尖院校競爭激烈，大學評審員挑學生也越加嚴格。大學申請的過程尤為重要：如何達到大學招生人員的期待標準，客觀準確評估自身的能力，發現自己的優勢，利用申請文章與面試展示自我；頂尖大學要的是與眾不同的學生。

該中心顧問團隊由來自各大名校入學審核官組成，經驗豐富，成立至今已將近萬名學生送入名校，協助學生申請名校資料及自傳，面試準備訓練等，讓學生在眾多的學子中進入理想大學，並為學生爭取最高額度獎助學金。

中英專線909-957-7000 網址www.theadmissionmasters.com。

本報訂4月6日（星期六）邀請教育專家透過Zoom舉辦「2024春季升學規畫講座」，歡迎報名。註冊連結：https://shorturl.at/iCFN9，或掃碼註冊（見附圖）。

「2024春季升學規畫講座」報名二維碼
「2024春季升學規畫講座」報名二維碼

升學 哈佛大學 平權

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