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亞太裔耆老中心協助紅藍卡及優勢計畫註冊

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】Medicare紅藍卡的一般註冊期及優勢計畫開放註冊期，將於3月31日結束，全美亞太裔耆老中心（NAPCA）提供資訊並可協助華人註冊。

該中心表示，Medicare紅藍卡的一般註冊期與優勢計畫開放註冊期，雖然都在每年同一時間進行，但一般註冊期是為那些初次獲得Medicare資格，但在初始註冊期沒有註冊，且不符合特殊註冊期資格的個人設置的。如果因擁有雇主提供的健康保險而選擇推遲註冊Medicare，後因失去雇主保險之後，應有資格獲得八個月的特殊註冊期；如果也錯過了特殊註冊期，則應在一般註冊期內註冊Medicare。而優勢計畫開放註冊期，是為那些已經加入了Medicare優勢計畫（即C部分）、且希望更改保險方案的個人設立。

在一般註冊期，可以首次註冊Medicare A部分和/或B部分。註冊後，保險將從註冊的次月第一天生效。由於錯過了初始註冊期，可能需要支付延遲註冊罰款。該罰款可能導致在擁有Medicare期間支付更高的保費。

需注意的是，A部分和B部分不涵蓋藥物保險，而想要加入Medicare原有計劃的D部分（即藥物保險），是無法在一般註冊期加入。如果希望加入D部分，可以等到每年10月15日至12月7日之間的Medicare開放註冊期加入。

優勢計畫開放註冊期則僅適用於已加入優勢計畫的人士。在此期間，可以在各個優勢計畫間進行更改，或者退出優勢計畫以回到原有的Medicare A部分和B部分。如果回到了原有的Medicare，可以選擇加入Medicare D部分的藥物計畫。

Medicare通常在支付自付額後，支付Medicare涵蓋的服務或物品費用的80%。如果決定繼續使用原有的Medicare，並希望在Medicare不支付的20%上獲得財務幫助，可以考慮為原有的Medicare添加一個Medigap計畫。理想情況下，購買Medigap的最佳時間是在Medigap開放註冊期，該註冊期從達到65歲或以上並已加入Medicare B部分的當月第一天開始，共持續六個月。在此期間，無論健康狀況如何，Medigap公司必須以最好的價格賣此保險，不能拒絕提供保險。

如果錯過了Medigap開放註冊期，仍然可以申請Medigap，但可能會面對核保：保險公司用它來瞭解健康狀況並決定是否提供保險、以什麼價格提供、是否有例外或限制。根據既往的健康狀況，可能需要等待一段時間，或者保險公司可能會因為既往病史而收取更高的費用或拒絕提供保險。不過有些州通過實施自己的規則，為居民提供了額外加入Medigap的機會。

全美亞太裔耆老中心電話1-800-683-7427 ，1-800-582-4218，1-800-336-2722，電子郵件：[email protected]

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