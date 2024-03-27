EDD福利金 使用新的預付借記卡發放

自即日起，就業發展部 (EDD) 開始使用新的Money Network預付借記卡，為失業、殘障和帶薪家事假人士發放福利 金，而目前所使用的美國銀行借記卡。最後使用日期為4月15日。

EDD主任Nancy Farias 表示，通過與Money Network的合作，正在增加為客戶提供福利的方式。這包括在今年稍後時間推出的直接存款選項，一種快速、安全的接收款項方式。未來將不再通過美國銀行借記卡發放福利金。 EDD 此前已經向民眾提供了相關時間表和信息。

如何收取Money Network 預付借記卡？即日起凡有資格領取福利金，並在有效申領期內申請新卡的的民眾，將收到一張無注入資金的Money Network 預付借記卡。新卡將在申請獲批後不多於14 個工作日內送達。若在此期限後仍未收到新卡，申請人可以撥打 1-800-684-7051 聯繫 Money Network。

有關 Money Network Card的更多信息，可瀏覽 www.moneynetwork.com/edd，該網站提供共21種加州 最常使用語言的信息版本，民眾可以通過選擇網頁頂部的地球圖標來選擇語言。其中包括如何啟動支付卡、如何避免服務費，如何找到免費手續費的自動櫃員機說明、常見問題解答及不同語言版本的「條款和費用」細則。

4月15日為使用美國銀行借記卡的最後日期。鼓勵民眾在此日期之前使用或轉賬其借記卡上的所有餘額，或向美國銀行申請領取一張包含所有剩餘金額的支票 。

民眾需注意：EDD 絕不會通過短信、電子郵件或社交媒體索取個人信息。任何要求通過選擇鏈結啟動福利借記卡的短信均屬於詐騙。 EDD 的短信僅鏈結到包含「edd.ca.gov」的網站。民眾要保持警惕並保護其財務及個人信息，可瀏覽Help Fight Fraud查看如何避免詐騙的相關提示。