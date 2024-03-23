法鼓山「親子心靈環保體驗班」3/30開課

每月一次在星期六的下午，法鼓山邀請家中5至12歲的小朋友和家長們，一同到法鼓山享受法喜充滿的親子 時光。活動內容包括中英教學、 親子共學、 情緒認知、 體驗禪坐、 佛教故事、手作遊戲。

法鼓山表示，他們的「親子心靈環保」春季體驗班，在2024的春季班共有四次課程，每次將會分有「親子共學」與「分學課程」。在親子共學部分，藉由音樂律動及親子瑜珈遊戲的互動中，關照彼此的感受，拉近心與心的距離，學習更有品質的陪伴，同時也激發親子間更具彈性和創意的相處模式，一起探索、應對成長過程中的心理挑戰，讓家長成為小朋友小菩薩成長的助力，培育幸福善良的種子。

在專門的分學課程規畫中，法鼓山表示，將引導小朋友認識日常生活中的情緒感受及表達為出發點，交織趣味故事、遊戲、繪畫與手作等輔助課程；同時家長則會與常住法師們和其他家長相互交流、分享心得。

法鼓山表示，歡迎大人與孩子一起靜下心來，從心出發，在歡樂遊戲中學習瞭解孩子的想法，同時也讓孩子感受到家長的用心，如當天家長或家中長輩有事無法陪同，請勿罣礙，道場有義工叔叔和阿姨會隨堂陪伴。名額有限，額滿截止，請儘早上網報名。更歡迎幫忙推廣，讓身邊有小朋友的親朋好友，一起享受每個月一次法喜充滿的親子時光。

法鼓山說明招生對象： 5-12 歲的兒童，日期：3月30日、 4月20日、 5月18日、 6月8日（星期六）下年的2時 ~ 4時30分。活動地點是：法鼓山洛杉磯 道場4530 N. Peck Rd El Monte, CA。詢問電話：626-350-4388，或是 [email protected] ，報名方式：希事先官網報名 www.ddmbala.org。此項活動免費用，歡迎隨喜贊助。