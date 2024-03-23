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台灣美食 登Netflix節目Somebody feed Phil

洛杉磯訊
節目首映會上，Intertrend總裁Julia黃（右起）、主持人Philip Rosenthal、華航北美地區行銷協理張國楨、經文處觀光組主任林宜錚合影。（業者提供）
節目首映會上，Intertrend總裁Julia黃（右起）、主持人Philip Rosenthal、華航北美地區行銷協理張國楨、經文處觀光組主任林宜錚合影。（業者提供）

Netflix熱門美食節目Somebody feed Phil第七季，到台灣及日本拍攝介紹美食及風土人情，讓台灣美食在國際間192國、30種語言的Netflix 平台上發揚光大。

該節目由美國亞裔行銷公司Intertrend廣告公司促成，總裁Julia黃更化身為導遊與秀一同入境拍攝介紹美食。該節目受到台灣觀光署、中華航空公司支持協助。為此Intertrend特別於日前舉辦首映會，節目主角Philip Rosenthal及妻子Monica、Intertrend 總裁Julia黃、經文處觀光組主任林宜錚、台灣書院簡主任、華航北美地區行銷協理張國楨，台灣知名飲食鼎泰豐代表，皆出席首映分享拍攝過程及趣聞。

Somebody Feed Phil是一部由著名電視製作人 Philip Rosenthal主持的美國旅遊紀錄片電視劇，於2018年起在Netflix上首映。每集都伴隨著羅森塔爾參訪該集特色城市的美食，並聚焦在該地區運作的慈善機構和非營利組織。之前 Philip Rosenthal在PBS上的主持I'll Have What Phil's Having。在被問到為什麼會想到台北拍攝節目？他說在疫情期間，他只想到要協助餐飲業振興經濟在當時他每週四都有跟不同的人聚餐，其中有一次就是跟Intertrend 總裁Julia黃腦力激盪的靈感，他感謝Julia讓這集節目成真，還親自導遊上鏡。

Phil一開始就大讃華航貴賓室的牛肉麵，對台灣的按摩更是讚不絕口，他到了九份、基隆廟口，也到鼎泰豐朝聖。讓他難忘的是街邊現做的無名蔥油蛋餅。

Julia黃表示，她在台灣、日本成長受教育，能將故鄉的文化及美食介紹給Netflix倍感意義重大。Intertrend很高興能促成協助Somebody Feed Phil的京都特輯及台北特輯。她感謝台灣觀光署及華航的協助，在疫情期間克服萬難讓節目拍攝完成。

經文處觀光組主任林宜錚表示，感謝Intertend華航及鼎泰豐讓台灣美食在全球大放光彩，Somebody feed Phil第七季台灣美食在社群媒體得到熱烈好評，希望全世界的朋友到台灣享受美食及台灣人的熱情。華航市場美國行銷經理Aaron 張表示，感謝Phil大力讚揚華航貴賓室的牛肉麵，也推廣即將在西雅圖直飛台北的航線。Somebody feed Phil第七季台灣美食已於3月1日在Netflix上播出。

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