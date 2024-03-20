全民保險為您精選年金計畫，讓退休生活更美好!

2024年個人報稅截止日已進入倒數，全民保險也提醒民眾在4月15日之前，您還可以存放2023年的個人退休帳戶 (Individual Retirement Account – IRA)。50歲以下每人最多可存放$6,500；50歲以上每人最多可存放$7,500。IRA可分為傳統退休金 帳戶 (Traditional IRA) 與羅斯個人退休金帳戶(Roth IRA)。若選擇傳統退休金帳戶，存放到帳戶的金額可抵扣2023年的收入，降低所得稅，本金與收益可延遲到取出時再繳稅；若選擇羅斯個人退休金帳戶，存放到帳戶的金額無法降低當年度所得稅，但本金與收益取出時完全不需要繳稅。因此對於目前稅比較高，想少繳稅的民眾，可選擇傳統退休金帳戶；如果希望未來取錢時不需要繳稅則可以選擇羅斯個人退休金帳戶。

開設好退休帳戶後，您需要選擇適合的理財產品，才能創造更高的財富。面對股市的起起落落，越來越多的民眾更傾向安全係數更高的「年金 」(Annuity) 產品，既可以『保本』，更可以『延稅』。選擇年金產品可避免掉股市下跌資產縮水的風險。

年金產品可分為五種類型：

1. 固定利息年金 (Fixed Annuity) – 類似於銀行定存，可鎖住高利息，沒有年費。完全無風險且受政府保護。保險公司的年金受到各州政府的保障，萬一保險公司倒閉，政府最高可賠付$25萬。適合想獲取固定收益的人群。

2. 投資 型年金 (Variable Annuity) – 可從多家優質公司提供的60多種基金組合中做選擇並添加保障條款鎖住收益。每年會有1 – 2%年費。較適合可以承擔風險的人，年輕人或是用羅斯個人退休金帳戶作投資的人群。

3. 指數型年金 (Index Annuity) – 保險公司根據指數表現來給利息，因計算複雜，無法預估實際收益。有機會獲取高回報的同時也有高風險的問題。通常會有其他費用。贖回時間比較長，通常是十年或更久。提前贖回的違約金較高。適合認為指數利息收益會大於固定利息年金的群體。

4. 收入型年金 (Income Annuity) – 保證終身收入且無風險，如果提前離開，剩餘本金也會返還給受益人。投保人不用煩惱股市的波動或是利息的跌宕，可以終身領取的穩定收入。適合不想煩惱投資收益，只想未來有一筆固定收入的人群。

5. 混和型年金 (Hybrid Annuity) – 結合兩種不同年金的功能，例如：固定利息型 + 收入型、投資型 + 收入型、指數型 + 收入型。適合靈活使用的同時也想將來每年有固定收入的群體。

【全民保險】代理多家年金產品，目前市場預期未來將會降息，「固定利息年金」利率 仍可高達5%，此時正是民眾抓住高利率尾巴的最好機會。除此之外，「收入型年金」的支付率也十分可觀，以60歲男性，投入$20萬美金，66歲時開始提領為例，每年可以拿回約 $1.77萬且逐年增加，在76歲時已經將全部本金拿回而且可以繼續提領，直到百年為止。

【全民保險】代理多家優質保險公司，為您客製化最適合的財務規劃。提早規劃不僅可以用最低廉的保費 獲得最大的保障，更可以避免太多人同時申請造成申請時間拖延，保險公司不受理。買保險，找全民!【全民保險】秉承 “對您用心，始終如一” 的服務理念，幫助企業與社區每個家庭，打造優質保險理財規劃，提供個人醫療保險 、老人保險、長期護理、各項年金、退休計畫、遺產規劃、資產配置、人壽保險、汽車房屋保險、團體醫療保險、商業保險、信託規劃等，歡迎來電諮詢。羅蘭崗電話626-363-2228；地址: 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748 。爾灣電話 949-943-1789；地址: 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址: www.anyinsurances.com