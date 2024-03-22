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Downey市Honda汽車 專業華人銷售代表服務

洛杉磯訊
Honda CR-V榮獲；2024人車誌的「十大最佳卡車和SUV」。(業者提供)
Honda CR-V榮獲；2024人車誌的「十大最佳卡車和SUV」。(業者提供)

本田汽車銷售業績名列前茅的LA Honda World公司，位於鄰近華人區的Downey市。為擴大服務華人客戶，特聘請了華人銷售專員林宥鋅 （Yoshine Lin），提供親切熱心的專業售車服務。

Yoshine 林Lin特別介紹了榮獲2024人車誌「十大最佳車款」的 Honda Civic，以及獲列「十大最佳卡車和SUV」的Honda CR-V。

Yoshine舉例說明2024的Civic Hatchback EX-L這一款的主要功能是：180匹馬力渦輪增壓引擎、8具揚聲器，180瓦音響系統 、真皮方向盤 、One-Touch電動月窗 、前座加熱椅 、雙區恆溫空調系統。

Civic Hatchback有著精準的操控能力和強力加速功能，反應敏捷的無段自動變速器或選配的6段速手動變速器。Civic Hatchback以跑車設計語彙、廣闊的內裝視角和寬廣的行李箱空間、17吋鋁合金輪圈、全LED 頭燈，融合了時尚風格與牢靠樣式。它的內裝還包括：真皮座椅、60/40 拆分摺疊後椅背。

此款車令人驚豔的科技概觀是：具連線功能的車廂，可將你的歌單透過連線功能，以可選配的Bose高級音響系統播放聆聽。可供選配的無線Apple CarPlay和Android Auto相容系統，Smart Entry 配 Walk Away Auto Lock、可供選配的Bluetooth音訊串流播放、正面USB連接埠、啟動按鈕、引擎遙控啟動系統，加上選配全新9吋彩色觸控式螢幕與Smart Shortcuts智慧型快捷鍵，讓你更輕鬆選擇想聽的音樂、播客等。

愛車者只需頭款$2,999並36個月租期，以每月$278加稅的租賃費即可將本車開回家，而且有機會獲得$500忠誠顧客現金的折扣。

Yoshin同時介紹了另一款 2024 CR-V EX AWD，此車主要功能包括：One-Touch電動月窗 、18 吋鋁合金輪圈、Apple CarPlay®相容性 、雙區恆溫空調系統 、8向電動可調節駕駛座 、前座加熱椅。

這部車外觀採用充滿越野風格的設計、擁有長軸距和寬車廂、全LED頭燈。可選配車頂行李架和感應開啟電動尾門等功能，讓你輕鬆征服各種探險旅程。

精心設計每一處細節的CR-V，讓你充分感受先進配備提供的舒適與科技感，選配的全輪驅動功能提供靈活便利的操控性。Apple CarPlay 相容性、Android Auto 相容性、Smart Entry 配 Walk Away Auto Lock、Bluetooth音訊串流播放、前後 USB 插口、可選配9吋觸控式螢幕、啟動按鈕。

車內裝尚有：前座加熱椅、六組揚聲器，240瓦音響系統、環保，向下折疊60／40可拆分後排座椅椅背。寬敞的置物區、能穩定身體的前排座椅和可選配的Bose高級音響系統等舒適設計。

此車更多功能包括：190匹馬力的渦輪增壓引擎、無段自動變速器、Real Time AWD、包含三模式駕駛系統雪地行車與ECON模式。

愛車者只需頭款$2,999並36個月租期，以每月$288加稅的租賃費即可將本車開回家。而且有機會獲得$750忠誠顧客現金的折扣。

有興趣的購車者，可打中文詢問專線1-833-225-7196給宥鋅（Yoshin），LA Honda World 地址在 10645 Studebaker Road, Downey, CA 90241。

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