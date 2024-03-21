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太極門「良心嘉年華」 免費公益展演

洛杉磯訊

慶祝4月5日國際良心日，太極門氣功養生學會與多個公益團體，將於4月6日(星期六)，舉辦「良心嘉年華會免費公益展演」。

這項公益展演，將在巴沙迪那市政廳前的廣場 (Pasadena City Hall：100 Garfield Ave, Pasadena, CA 91101) 舉辦，內容融合武術、音樂、與舞蹈（圖），呈現傳承六千多年的古文化與新生命。

下午2:00-4:30武學藝術文化饗宴，包括管弦樂、太極神龍、祥獅獻瑞、武術展演、氣勢磅礴的神鼓陣、優美的絲傘舞、彩帶舞等。去年10月太極門氣功養生學會帕薩迪納道館開幕，特別在巴沙迪那市立大劇院 (Pasadena Civic Auditorium)舉辦兩場文化展演，廣獲好評；這次的文化展演亦精彩可期。

下午1:00至5:00，現場將有童玩、遊戲、布偶劇、闖關領獎品等寓教於樂的攤位，適合各個年齡層的民眾，也歡迎家長帶小孩一起參加，透過觀賞文化展演、玩遊戲等方式，讓良心植心中，幫助孩子有更健全的學習，親子一起享受一個歡樂又有意義的午後時光。

聯合國於2019年訂定每年4月5日為「國際良心日」，今年為第五度慶祝這個日子。太極門掌門人洪道子博士帶領太極門和世界之愛和平總會(FOWPAL)走訪了103個國家，弘揚良心、愛與和平的文化。洪博士是促成聯合國訂定「國際良心日」重要的推手。鑑於洪博士和FOWPAL成員為美國奉獻了總計120萬個小時的驚人義工服務，他於2023年3月榮獲美國總統終身成就獎。

有關太極門50週年慶的文化展演，可掃描圖片內的 QR Code。

聯合國 親子

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