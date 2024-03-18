2024現代Santa Fe 全新改款性能提昇

北美現代汽車熱門車種第五代2024 Santa Fe休旅 車全新大改款，從圓滑流線的外型改成粗礦的方方正正，而內部設計更採用「開放更多」的設計理念把更寬尾門開口和寬敞內部空間擴展成與戶外環境連結的起居露臺空間。2024 Santa Fe全美媒體發佈會在田納西州 舉行。2024 Santa Fe 2.5T車型將於2024年三月上市，油電混合車型則將於春季上市。

大膽休旅車體現出日增長的戶外生活趨勢

Santa Fe的H型大燈與前下帷幔的靈感源自新的扁平輪廓現代標誌。車頭藉由增高的水平引擎蓋線條傳達粗礦大膽獨特的氛圍。更平坦的車頂線、簡潔的側面造型、寬敞的擋泥板尺寸、堅固的輪拱、更短的前懸，以及可選的21吋和金輪圈。車尾方面，更寬的尾門開口塑造出穩定性，同時利用了更簡潔、雕塑般的表面細節。H型尾燈與車頭燈互相輝映，每個角度呈現乾淨、更具吸引力的照明特徵。

水平與垂直的設計元素巧妙傳達紮實的休旅車特徵

現代汽車設計總監Kevin Kang表示，Santa Fe新款設計於新冠疫情 期間，在居家隔離中，現代團隊預測民眾會渴望自由、解放，更想親近自然。利用擴大車型全長略增2寸，更大的尾門開口將以往只作為載物空間的後車廂創造成寬敞的露臺起居間。更長的軸距也讓全新Santa Fe提供標準的第三排座椅，因此在儘量擴大內部空間時，外型方正最大優化空間利用。全新的Santa Fe後車箱寬度從44.5寸擴大到50.2寸，這款全新的尾門設計比上一代Santa Fe寬近六吋。高度從30寸增高到32寸。從33.6立方尺增加到40.5立方尺，提供了令人印象深刻的載貨能力，有足夠空間容納運動器材、露營裝備、行李箱等各種物品。車外C柱內的隱藏式把手進一步增強了車頂載物能力。

來自台灣的現代汽車內裝設計師Gary Lin （林育立）也參與了2024 Santa Fe的內部設計強調水平和垂直設計元素。H型設計主題進一步應用在儀表板和通風口，增強開放感和凝聚力的設計平衡。以簡潔清爽的線條顏色來放鬆心情，在車箱中有家的感覺，是一款城市生活和戶外活動取得完美平衡，滿足從繁忙家庭行程到露營探險等各種需求，全新Santa Fe充分發揮了休旅車的優勢。駕駛座的Relaxation舒適座椅讓駕駛可以舒適的姿勢放鬆。全球首創的第二排電動摺疊座椅也增加了坐墊角度調整功能。除了衆多巧思的內部儲物空間，還可選配首創 UV-C手套消毒箱為手機、眼鏡消毒。Santa Fe還提供了世上第一個雙邊，多控制儲物空間，前後排乘客皆能打開。

越來越聰明的中控台科技

現代汽車科技經理Alex Morman介紹 2024 Santa Fe有15W全新雙無線智慧型手機 充電系，提供了功能強大的USB-C插座，具有27瓦的最大充電功率，以及第三排的USB插座。全景曲面顯示屏幕包含了12.3吋數位儀表板和訊息娛樂系統，無線Apple CarPlay和Android Auto現已為標配。可選配的無線更新(Over-The-Air)系統可讓車主無須拜訪現代服務中心即可更新車輛軟體。Santa Fe也提供第二代現代數位鑰匙，藉由近場通訊(NFC)、低功耗藍牙(BLE)，以及超寬頻(UWB)科技讓車主用智慧型手機為車輛上鎖、解鎖，並啟動車輛。

Santa Fe提供一系列的駕駛輔助和安全功能，來減輕駕駛人疲勞，提供舒適且充滿自信的駕駛體驗。Santa Fe選配功能包含第二代前方碰撞防避輔助，在前方車輛突然減速或偵測到可能碰撞風險時發出警告和緊急煞車。第二代車道跟隨輔助採用安裝在擋風玻璃上的攝影機來幫助車輛保持在車道中央位置。駕駛人注意力警示系統提醒駕駛人注意力不集中，北美首創的前方注意力警示利用安裝在轉向柱上的紅外線攝影機來幫助追蹤駕駛人的視線並監控注意力水平，以確保安全駕駛。

適合城市通勤和戶外探險的省油動力

現代汽車產品經理Mike Evanoff 介紹，2024 Santa Fe提供兩種強大且高校的動力系統選項。標準動力系統為2.5升直噴渦輪增壓引擎(Theta III引擎系列)，搭配八速雙離合器變速箱，估計能提供277匹馬力與311磅呎的扭力。 對於注重環保的買家，1.6升直噴渦輪增壓油電混合引擎(Gamma III引擎系列)與六速自動變速箱結合，估計能提供232匹馬力和271磅呎的最大扭力。 新一代XRT車型 全球首發的XRT版本是一款專為戶外活動愛好者量身訂製的運動車型，旨在輕鬆應對惡劣地形，並為各種戶外活動提供多功能的實用性。 最新一代的XRT車型在整體外部添加了深色鍍鉻和黑色裝飾元素與覆層，包含帶有橫桿的黑色車頂橫梁，打造出堅固耐用且適合冒險的外觀。XRT還配備了30吋全地形輪胎配件，加上245/60R18輪胎。這款XRT車型擁有1.4吋的額外離地間隙，搭配合適套件後，具有4,500磅的拖曳能力。

穿山越嶺的越野體驗！

Santa Fe是美國西部拓荒的前線重鎭，現代汽車以此為𣈱銷SUV 具有深意，如今2024 Santa Fe長高又長長，完全與前款不同，不說還真不認得。新Santa Fe方正外型有濃厚的牛仔粗礦的味道，而車艙內部細緻的頗有東方禪韻。試駕中除了高速公路、山路展現其都市駕駛性能之外，首次安排越野體驗，這是我不會把自己車開去的山林荒野。在面對高角度爬坡時，使用4輪傳動鎖定，陡降的下坡時起動下坡自動煞車，駕駛的更有信心。受邀的媒體無不驚呼過癮，還有人開兩遍。在這令人興奮的試車體驗背後，又是現代汽車功能實力的一大提升，2024 Santa Fe不再是斯文的城市牛仔而是開拓荒野的先鋒。